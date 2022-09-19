В Минобороны РФ сообщили об ежедневном обнаружении РЛС "Небо СВУ" до 30 целей в зоне СВО

По данным ведомства, в том числе станции фиксируют ракеты РСЗО HIMARS

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты радиолокационной станции (РЛС) "Небо-СВУ" в ходе спецоперации на Украине обнаруживают ежедневно до 30 разногабаритных воздушных объектов, в том числе ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил начальник радиолокационной станции Иван.

"Одновременно может сопровождать до 250 целей, в повседневном режиме наблюдаем от 20 до 30 целей. Обнаруживаем цель, проводим распознавание, опознавание и передачу радиолокационной информации на вышестоящий командный пункт. Три оборота станции, и цель опознается. <…> Наблюдаем самолеты Су-25, Су-24 Вооруженных сил Украины, беспилотные летательные аппараты разных типов, снаряды РЗСО типа HIMARS американского производства", - сказал военнослужащий в видеоролике, распространенном в пятницу Минобороны РФ.

Российское военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов РЛС "Небо-СВУ" и командного пункта противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Военнослужащие радиотехнических войск ЦВО осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.

По данным Минобороны России, расчет РЛС способен обнаружить цели, действующие на удалении более 400 км. Высокая дальность обнаружения позволяет РЛС регулярно обеспечивать координатами целей боевые расчеты зенитных ракетных систем, оставаясь вне зоны поражения. Кроме этого, в районе дежурства станции организована работа группы боевого охранения, которая в случае нападения устранит диверсионную группу противника.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы военнослужащих радиотехнических войск.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).