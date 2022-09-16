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ТАСС

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Совет считает, что нахождение сил РФ на территории станции "существенно повышает риск ядерной аварии"

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории Запорожской АЭС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

От голосования воздержались семь из 35 представленных в Совете стран, а именно Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. Два государства - Россия и Китай - выступили против. Документ призывает Россию немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на "любом другом ядерном объекте Украины".

Кроме того, Совет считает, что нахождение сил России на территории ЗАЭС "существенно повышает риск ядерной аварии". Проект резолюции был подготовлен Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в состав Совета управляющих МАГАТЭ.

В постпредстве РФ заявили, что принятая МАГАТЭ в отношении России резолюция не учитывает систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной.

В начале этого месяца станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. 

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