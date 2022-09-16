Индийская армия разместит БПЛА Heron-Mk2 израильского производства в Ладакхе, у границы с Китаем

IAI Heron более ранней конструкции в полете IAI Heron более ранней конструкции в полете

В рамках дальнейшего расширения военного присутствия в Гималайском регионе, вооруженные силы Индии заявили о готовности разместить здесь два беспилотных летательных аппарата Heron-Mk2 к концу сентября 2022 года.

Известно, что в 2021 году индийская армия заказала четыре БПЛА с поддержкой SATCOM (спутниковой связи]). Два из них были развернуты в Лехе – столице региона Ладакх, а еще два БПЛА планируют передать в состав Восточного командования к концу сентября. Четыре БПЛА были приобретены у Israel Aircraft Industries и обладают большей функциональностью, чем те беспилотники, что находятся на вооружении индийской армии более продолжительное время. Известно, что в настоящее время индийские вооруженные силы располагают не менее чем 30 беспилотниками израильского производства.

Известно, что сейчас в военном ведомстве Индии работают над созданием отдельного штата операторов БПЛА. Соответствующее предложение в настоящее время находится на рассмотрении в штабе сухопутных войск. Предыдущие события в Ладакхе продемонстрировали важность применения беспилотников в современных условиях.

Как рассказал офицер индийской военной авиации, сейчас дроны ведут круглосуточное наблюдение на расстоянии более 300 километров. Они используются для идентификации личного состава, транспортных средств вероятного противника, перехвата его сообщений. Индия также планирует применять беспилотники для работы в интересах укрепления внутренней безопасности страны. Например, с их помощью можно выявлять скрытые позиции войск и незаконных вооружённых формирований.

Известно, что, помимо Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Пакистана, Индия рассматривает в качестве своих противников и многочисленные повстанческие формирования, которые функционируют в Гималайском регионе. Речь идет о террористических группах исламистской направленности и повстанческих отрядах местных этносов, которые выступают с сепаратистских позиций и периодически атакуют индийские правительственные и военные объекты.