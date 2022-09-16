Войти
Военное обозрение

Индийская армия разместит БПЛА Heron-Mk2 израильского производства в Ладакхе, у границы с Китаем

174
0
0
IAI Heron более ранней конструкции в полете

В рамках дальнейшего расширения военного присутствия в Гималайском регионе, вооруженные силы Индии заявили о готовности разместить здесь два беспилотных летательных аппарата Heron-Mk2 к концу сентября 2022 года.

Известно, что в 2021 году индийская армия заказала четыре БПЛА с поддержкой SATCOM (спутниковой связи]). Два из них были развернуты в Лехе – столице региона Ладакх, а еще два БПЛА планируют передать в состав Восточного командования к концу сентября. Четыре БПЛА были приобретены у Israel Aircraft Industries и обладают большей функциональностью, чем те беспилотники, что находятся на вооружении индийской армии более продолжительное время. Известно, что в настоящее время индийские вооруженные силы располагают не менее чем 30 беспилотниками израильского производства.

Известно, что сейчас в военном ведомстве Индии работают над созданием отдельного штата операторов БПЛА. Соответствующее предложение в настоящее время находится на рассмотрении в штабе сухопутных войск. Предыдущие события в Ладакхе продемонстрировали важность применения беспилотников в современных условиях.

Как рассказал офицер индийской военной авиации, сейчас дроны ведут круглосуточное наблюдение на расстоянии более 300 километров. Они используются для идентификации личного состава, транспортных средств вероятного противника, перехвата его сообщений. Индия также планирует применять беспилотники для работы в интересах укрепления внутренней безопасности страны. Например, с их помощью можно выявлять скрытые позиции войск и незаконных вооружённых формирований.

Известно, что, помимо Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Пакистана, Индия рассматривает в качестве своих противников и многочисленные повстанческие формирования, которые функционируют в Гималайском регионе. Речь идет о террористических группах исламистской направленности и повстанческих отрядах местных этносов, которые выступают с сепаратистских позиций и периодически атакуют индийские правительственные и военные объекты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Компании
Aircraft Industries
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.09.2021
«Мирная миссия-2021» будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
24.09.2019
Отказал парашют: опубликованы снимки разбившихся бронемашин
25.02.2015
Лицензия на независимость
23.09.2011
США омоют беспилотники в Индийском океане
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа