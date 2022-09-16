В Пентагоне заявили об отсутствии проблем с боеприпасами на фоне военной помощи Украине

Источник изображения: topwar.ru

Американская армия не будет испытывать дискомфорта в связи с поставками Украине большого количества вооружений и боеприпасов. Об этом заявил начальник отдела закупок армии США Дуг Буш. По словам чиновника Пентагона, существует несколько способов сохранить боеприпасы в неприкосновенности.

Как отметил Буш, в настоящее время Пентагон усиленно работает с американской военной промышленностью. Армия заключает многолетние контракты на поставку вооружений, в том числе нацеленные и на то, чтобы обеспечить Украину вооружениями и военной техникой, но при этом сохранять собственные резервы.

Дуг Буш также подчеркнул, что занимается активной работой по расширению производства вооружений в США. В первую очередь, речь идет о производстве 155-мм артиллерийских орудий, пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS, которые, его словам, хорошо зарекомендовали себя во время конфликта на Украине. Чиновник отметил, что американская армия собирается удвоить объемы производства пусковых установок HIMARS.

Для достижения поставленных задач, по словам Буша, армия опирается на поддержку Конгресс и на возможности национального военно-промышленного комплекса. Оборонная промышленность США при наличии пятилетних контрактов может функционировать более результативно, отметил Буш.

Между тем, с февраля 2022 года США действительно передали украинской армии огромное количество боеприпасов и вооружений. По состоянию на начало сентября 2022 года, Пентагон отправил на Украину 8500 Javelin, 1600 Stinger, 16 HIMARS и более 800 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц, Объемы поставляемого оружия заставили многих американских политиков беспокоиться относительно сохранности запасов оружия для самих ВС США.

Однако Дуг Буш развеивает опасения американских экспертов по вопросу сохранности вооружений. По его словам, еще одним важным направлением является работа с союзниками США, по использованию производственных мощностей. Во вторник министерство обороны США объявило о заключении контракта на поставку Javelin на сумму 311 миллионов долларов. Javelin будут поставлять в Литву, Иорданию и, разумеется, на Украину.

Поскольку Javelin продолжает демонстрировать свою надежность и эффективность, его репутация как первоклассного высокоточного противотанкового оружия, зарекомендовавшего себя в боях, растет

- отметил директор программы Javelin Raytheon Missiles & Defense Марек Волерт.