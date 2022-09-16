Комитет сената США по иностранным делам одобрил выделение Тайваню военной помощи на 4,5 млрд. долларов

Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе.

ЦАМТО, 15 сентября. Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на сумму 4,5 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава комитета Джим Риш.

Предполагается, что эти средства Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Кроме того, Тайваню планируют присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".

После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса, сообщает агентство.