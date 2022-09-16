Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом

Разработка новой стратегии ядерного сдерживания России и Китая станет самой большой задачей нашего поколения

Америка "неистово" разрабатывает новую теорию ядерного сдерживания, направленную против России и Китая одновременно, пишет автор статьи для Sky News. Вот только ни Москва, ни Пекин "не ведутся" на этот блеф. При этом США и НАТО сами могут стать его жертвой.

Единственный способ остановить Москву и Пекин — убедить их в том, что, если они совершат агрессию или переступят красную черту, им придется за это поплатиться адом. Однако это легче сказать, чем сделать.

США "неистово" пишут новую теорию ядерного сдерживания, которая впервые одновременно направлена против России и Китая, говорит военный стратег адмирал Чарльз "Час" Ричард, главнокомандующий ядерными силами США.

Руководство Стратегического командования США (STRATCOM) таким образом отреагировало на то, как изменились в этом году угрозы со стороны Москвы и Пекина, начиная с российской спецоперации на Украине и заканчивая китайскими угрозами вторжения на Тайвань.

По словам адмирала Ричарда, "мы теперь должны думать над угрозами, в которых одновременно могут принимать участие три стороны. Это беспрецедентный вызов в ядерную эпоху".

Он продолжает: "Мы никогда не сталкивались одновременно с двумя равными по силам противниками, обладающими ядерным оружием, которых нужно сдерживать по-разному".

Что особенно опасно, так это то, что разработка новой теории сдерживания совпадает по времени с исчезновением ясно сформулированной и организованной политики по предотвращению ядерной войны.

Переписывание теории сдерживания некоторыми рассматривается как раз как первый шаг к активизации этих интеллектуальных усилий.

Отсюда туда

Однако сдерживание не происходит автоматически.

Хотя оно в принципе и осуществимо, сегодня реализовать его на практике будет гораздо труднее, чем обычно считается. И одна из самых тревожных черт современного стратегического мышления состоит как раз в недооценке этой трудности.

Основной задачей ядерных сил США было и остается сдерживание. То есть предотвращение войны путем убеждения противника в том, что цена расплаты за его действия будет слишком высока.

Проще говоря, ядерное сдерживание — это по сути своей внушение противнику страха перед наказанием.

Из всех парадоксов, присущих ядерному оружию, самым главным является то, что реальная сила этого оружия заключается не в его фактическом применении, а в угрозе его использования.

Это парадокс, выражающийся в том, что атомное оружие называет "абсолютным" один из первых ядерных стратегов Бернард Броди.

Настоящая проблема на протяжении многих лет заключается в реальности проецирования силы ядерной угрозы.

Рисуем красную линию

Единственный способ остановить Москву и Пекин — заранее убедить их в том, что в случае совершения ими агрессии или пересечения красной линии по ним будут нанесены ответные удары настолько для них затратные, что их агрессия не принесет им никакой выгоды.

Но как их убедить в этом, когда очевидно, что наше возмездие может обойтись не менее дорого также и нам?

Понятно, что, если Россия и Китай будут уверены, что Америка ответит таким образом, они, скорее всего, воздержатся от своей ограниченной агрессии.

Но будут ли они уверены в возмездии? Будет такой их уверенности достаточно?

Если враг решит продолжить атаку, а мы уступим, то мы окажемся в положении ниже существовавшего статуса-кво.

Но, если мы осуществим угрозу ядерного удара либо по России, либо по Китаю, наши потери могут быть неизмеримо больше.

Хотя американский народ, вероятно, объединится в поддержку военных действий своих властей, шок от ответственности за применение ядерного оружия первыми будет морально разрушительным.

Многие, в том числе европейцы и австралийцы, усомнятся в том, что это была "справедливая война" и что все разумные возможности для мирного урегулирования были тщательно рассмотрены.

Орел или решка?

Так сделают ли США такой выбор?

"Я думаю, что ответ однозначно „нет“", — сказал в 1959 году бывший госсекретарь президента Трумэна Дин Ачесон.

Ссылаться на нашу "большую способность к ответным действиям" означает убедиться, что мы испытаем, скажем, столь же "большую способность СССР к таким же ответным действиям".

Неужели наша национальная честь (или что-то еще в этом роде) настолько ценна, что, поставив ее на кон против нашей угрозы возмездия, мы пойдем на потенциальную потерю миллионов наших граждан?

Есть ценная информация о мнениях политиков, которые в свое время находились в эпицентре этих размышлений.

Тайваньская головоломка

В своей книге "Власть и дипломатия", написанной до Тайваньского кризиса 1958 года, госсекретарь Ачесон задал вопрос: "Кто-нибудь из нас всерьез полагает, что американское правительство исходит из того, что китайское нападение на острова Кемой (Группа небольших островов, который Тайвань считает своими, и по которым в 1958 году наносились артиллерийские удары НОАК. — Прим. ИноСМИ.) должно повлечь за собой разрушение Пекина, Москвы или даже Нью-Йорка?

"Ответ: конечно, угроза такого развития событий неправдоподобна".

Таким образом, суть сдерживания заключается в том, что угроза должна быть правдоподобной. И есть только два вида угроз — правдоподобные и невероятные.

Если провести более тонкое различие, то суть сдерживания заключается в том, что угроза должна выглядеть достаточно правдоподобной, что, в свою очередь, поднимает вопрос: "Насколько правдоподобной должна быть наша сегодняшняя конкретная угроза?"

Проблема в том, что пока мы не столкнемся со всей сложностью проблемы, мы не сможем понять стимулы, которые могут заставить благоразумных людей создавать относительно неправдоподобные угрозы в надежде, что они покажутся противнику достаточно правдоподобными.

Конечно, мы могли бы прибегнуть к созданию и использованию неопределенности нашего оппонента относительно наших истинных намерений, сделав его неуверенным в своих оценках тех действий, которые были бы для нас действительно рациональными. В противном случае мы будем выглядеть для него несерьезными — непоследовательными, неумными и непредсказуемыми.

Именно отсутствие реальных угрозы с нашей стороны сегодня помогает объяснить, почему президент России Путин называет блефом политику Джо Байдена в отношении Украины, почему председатель КНР Си Цзиньпин блефует в отношении Тайваня или Ким Чен Ын заявляет о том, что Северная Корея станет государством, постоянно обладающим ядерным оружием.

Авторам "новой" теории сдерживания есть, о чем подумать, чтобы не допустить ядерной войны.

Автор Джозеф Сиракуза (Joseph Sirakusa) — профессор политической истории и международной политики Университета Кертина, Австралия.

Комментарии читателей

Gus

С учетом умственной слабости Джо Байдена, разве у него еще не отобрали ядерный чемоданчик?

Allan

Да весь этот американский демократический воукизм и "прогрессивизм" сам по себе страшнее атомной войны.

Aaron

Мне трудно поверить, что Китай и Россия пойдут на самоуничтожение, что было бы для них единственным исходом. Так что давайте мыслить реально. Зачем пугать людей всей этой чушью?

David Brown

Джо Байден дурак. Все, чего он добился, — это создания единого русско-китайского блока.

У Китая есть возможность нанести непоправимый вред западной экономике всего за пару месяцев. Мы так зависим от их дешевого производства. Или думаете, что у Китая нет воли или мотивации? Так хорошенько подумайте еще раз и просто посмотрите следующий съезд КПК.

Paul

"Неистово" пишут новую стратегию ядерного сдерживания.

Ага, чтобы сказать Путину, что Джо и НАТО хотят не только его достать, но и прикончить всю Россию?

И какого ответа ожидает этот идиот Джо?

Байден не нанесет ядерный удар по Китаю, демократы слишком много зарабатывают на китайских коммуняках.

BubbaFatt

Западные страны, накачивающие Украину обычными вооружениями, сами, к сожалению, подталкивают Россию к тому, чтобы она прибегла к неконвенциальному оружию.

Mike

Какая предвзятая статья!

А вы разве забыли ту единственную страну в мире, которая дважды применила ядерное оружие?!

Нам нужно просто держаться подальше от Украины и Тайваня. Все легко и просто. США ведь не потерпели русских на Кубе!

Какое все это лицемерие!

dicky white

Послушайте, да этот Байден один представляет собой больше риска для планеты, чем все остальное, вместе взятое!