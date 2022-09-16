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Интерфакс-АВН

Корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане, запланированы учения со стрельбами - Минобороны РФ

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, в том числе Охотском море, запланированы учения с практическими артиллерийскими стрельбами, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота Российской Федерации с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая приступил к решению задач совместного морского патрулирования в акваториях Охотского моря и Тихого океана", - сказал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Александр Багдасаров на видео, которое распространило Минобороны РФ.

"Экипажи боевых кораблей России и Китая отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки, проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб, обеспечат полёты палубных вертолётов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Это второе совместное патрулирование кораблей РФ и КНР в Тихом океане в рамках программы международного военного сотрудничества, заявили в министерстве. Первое состоялось в октябре 2021 года. Тогда российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки двух стран провели несколько тренировок и преодолели свыше 1700 морских миль.

"Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в нынешнем патрулировании принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота России: фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", морской танкер "Печенга".

От ВМС Китая в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху", сообщили в Минобороны РФ.

"Уважаемые товарищи! Мы рады приветствовать экипажи боевых кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на совместном морском патрулировании", - сказал Багдасаров в ходе радиопереговоров с китайскими военными на видеокадрах, которое распространило Минобороны РФ.

"Китайская сторона рада приветствовать боевые корабли Военно-морского флота Российской Федерации, а также верит, что данное мероприятие обеспечит стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - ответили через российского переводчика китайские военные на видео Минобороны РФ.

Сообщалось, что российские и китайские корабли отрабатывали совместные действия по защите морских коммуникаций в северной и центральной частях Японского моря в ходе стратегического командно-штабного учения Вооруженных сил РФ "Восток-2022", которое состоялось 1-7 сентября.

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