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Военное обозрение

Глава МИД ФРГ призвала поскорее принять решение о поставках Киеву танков натовского образца

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Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Германии, представляющая партию «Зелёные», Анналена Бербок призвала правительство и союзников по НАТО к «быстрому принятию решения по оказанию дополнительной военной помощи Украине».

По словам г-жи Бербок, необходимо «уже сейчас принять решение о поставках Киеву танков натовского образца». Министр иностранных дел в правительстве Олафа Шольца заявила, что такой вопрос можно было бы решить «коалиционно», посоветовавшись с «партнёрами и союзниками».

Бербок:

Мы могли бы решить это совместно, с союзниками по коалиции. Обсуждение необходимо вести на международном уровне.

По заявлению главы МИД ФРГ, «сейчас Украина находится в переломном моменте военной кампании, а потому откладывать решение о поставках для украинской армии тяжёлой техники, включая танки натовского производства, нельзя».

Бербок:

Мы не можем себе позволить откладывать принятие этого решения надолго.

Напомним, что ранее в западной прессе появились материалы, в которых сообщалось следующее: во время своего телефонного разговора с Владимиром Путиным канцлер Германии Шольц рассказал российскому президенту о запросах в адрес Берлина на поставки танков Киеву. По сути, Шольц даёт понять, что рано или поздно Берлин на такой шаг пойдёт – как минимум при действующем правительстве. Соответственно, и России нужно быть готовой к тому, что немецкие танки могут появиться у наших границ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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