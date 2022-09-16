«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М

Новая техника станет ответом на развертывание сил НАТО в регионе

Минобороны России вооружит новые части на западном направлении самыми современными танками Т-90М «Прорыв». По основным характеристикам они не уступают перспективному Т-14 «Армата». Военное ведомство уже анонсировало появление новых армейских формирований в Западном военном округе (ЗВО) как ответ на действия НАТО. По словам экспертов, сегодня танки всё еще считаются главным оружием поля боя, а «Прорыв» — наиболее современная машина, которая превосходит многие аналоги зарубежных стран.

Дан приказ на Запад

Количество новейших танков Т-90М «Прорыв» в составе ЗВО будет увеличено, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Принципиальное решение о поставке новейших боевых машин уже принято. Сроки развертывания дополнительных «Прорывов» будут зависеть от выполнения государственного оборонного заказа. «Девяностые-Эмки» пойдут как на перевооружение уже существующих воинских частей, так и поступят во вновь сформированные.

Танк Т-90М «Прорыв» на Уралвагонзаводе Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Молдавская

Наращивание российских войск на западных рубежах началось лишь в прошлом десятилетии. До этого на протяжении длительного времени столица была практически не прикрыта. В советское время Московский военный округ был тыловым. Когда же после 1991 года он стал приграничным, оказалось, что единственные силы к западу от Москвы — «придворные» Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая дивизии. В дальнейшем началось укрепление западных рубежей. Была воссоздана первая гвардейская танковая армия, сформированы новые части и соединения.

В мае прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до 1 января 2022-го в ЗВО появится около 20 новых соединений и частей. Он назвал это ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — сказал министр и пообещал укомплектовать войска 2 тыс. единиц современной техники и системами вооружений.

Ровно через год, 20 мая 2022-го, глава военного ведомства заявил, что до конца декабря Россия сформирует в Западном военном округе 12 новых воинских частей на фоне угроз у границ. По его словам, эти угрозы нарастают: только интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, а заходы кораблей ВМС США в Балтийское море приобрели систематический характер. В числе угроз министр назвал также вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Шойгу добавил, что в этом году войска ЗВО получат более 2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Во время подготовки танков Т-90М «Прорыв» к военному параду Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Молдавская

— Понятно, что какие-то из создаваемых частей будут относиться к сухопутным войскам, какие-то — к ПВО, какие-то — к авиации, — пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Какие конкретно будут создаваться, пока неизвестно. Но если говорить о сухопутных частях, то без бронетанковых подразделений обойтись нельзя. К тому же надо понимать, что на западе в случае гипотетического конфликта против нас будут воевать не советские машины, как сейчас, а танки НАТО: «Леклерки», или «Леопарды», или «Абрамсы». Против этих танков Т-90 равных нет. Хотя боевых столкновений с ними не было никогда. Но «Прорыв» уже сделан с учетом боевых возможностей перспективных противотанковых комплексов, имеет новую систему динамической защиты. И кроме того, он получил новые боеприпасы, в том числе подкалиберные оперенные снаряды.

В последнее время танки стали одним из главных орудий поля боя, напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Это единственная артиллерийская система, которая может уверенно и эффективно действовать непосредственно под огнем противника. Т-90М «Прорыв» — очень мощная машина, которая считается одной из лучших в мире. Такие машины нужны на западном рубеже. Но мы в случае конфликта будем действовать еще на юге, где лесостепи и степи. И там танки показывают себя с лучшей стороны. Создание новых воинских частей в Западном военном округе — ответ на усиление группировки НАТО возле границ России. Мы не можем себе позволить ограничиваться тем же составом, что и раньше, — пояснил эксперт.

Прорывной характер

Т-90М «Прорыв» — самый современный представитель российского танкостроения из стоящих на вооружении. По своим характеристикам он почти идентичен «танку будущего» Т-14 «Армата», лишь немного уступая по ходовым качествам и бронезащите. А вот огневая мощь у обеих машин примерно одинакова. Модернизированный Т-90М оснащен улучшенной пушкой 2А46М5-01 и мощным дизельным двигателем. На машине установлена автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков Источник изображения: iz.ru

Модернизированная машина и ее экипаж гораздо более защищены, чем танки семейства Т-72 и Т-80. Внутри боевого отделения установлены противоосколочные экраны из кевларовой ткани, а основной боекомплект вынесен в специальный ящик за башней. Кроме того, заметно усилена броня.

С середины прошлого десятилетия военное ведомство проводит своего рода ротацию танкового парка России. Машины семейства Т-80 с газотурбинными двигателями отправляются служить на Дальний Восток и в Заполярье, в условиях которых показывают исключительную надежность. А танки Т-72Б3 несут службу в менее суровом климате. Однако в последние годы Минобороны заменяет эти машины на Т-90М «Прорыв». До этой модификации доводят все Т-90, которые находятся в эксплуатации. В 2020-м новые машины получили танковые подразделения гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, в прошлом — столичная 27-я отдельная Севастопольская мотострелковая бригада.

«Известия» уже писали, что военное ведомство усилит войска ЗВО подразделениями вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан». Они обеспечивают действия спецназа, а еще способны наносить высокоточные удары в тылу вероятного противника. «Сапсаны» могут действовать в любую погоду днем и ночью.

Роман Крецул

Алексей Рамм