Ереван рассматривает Россию и ОДКБ как союзников - Пашинян

Ереван. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и ОДКБ являются союзниками Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Наш союзник - Россия и ОДКБ. Ключевая статья 4 Договора об ОДКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора". И мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ во вторник, несмотря на то что между Арменией и Азербайджаном не осуществлены делимитация и демаркация границы, "со стороны наших партнеров прозвучали оценки о том, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении".

"Эти заявления не должны оставаться без последствий. Мы, конечно, не рассматриваем военное вмешательство (ОДКБ - ИФ) как единственный сценарий, поскольку есть политические и дипломатические варианты. Мы также обратились к России о военной поддержке на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения также обратилась к своим западным партнерам, "и при их содействии вопрос входит для обсуждения в повестку Совбеза ООН".