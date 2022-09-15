Американский контр-адмирал: У России возникли трудности на Украине, но она была и остаётся крупной военной силой

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Бывший официальный представитель Пентагона контр-адмирал Кирби, ныне занимающий пост координатора Совета нацбезопасности США по вопросам стратегических коммуникаций, высказался по вопросу событий на Украине. Одно из его суждений касается российской армии.

Кирби заявил о том, что Россия столкнулась с «существенными трудностями» в ходе своей украинской кампании. Он лестно отозвался об армии Украины, призвав, однако, при этом не заниматься шапкозакидательством.

Контр-адмирал Кирби отметил, что Россия была и остаётся крупной военной силой.

Член Совета нацбезопасности США:

В распоряжении президента Путина остаётся широкий спектр военных возможностей. Причём эти возможности он может задействовать не только на украинской территории, но и в других регионах.

Кирби призвал не расценивать успех украинских войск последнего времени под Харьковом как некий глобальный перелом и давать себе отчёт в том, что военный потенциал России очень высок.

Напомним, что накануне в крупном американском издании The New York Times вышла статья, где откровенно сообщается, что Соединённые Штаты и коллективный Запад не устроит ни полная победа России, ни полная победа Украины. Отмечено, что в случае победы России Запад понесёт репутационный ущерб и этом может дорого обойтись в политическом плане, а в случае «победы украинской стороны» возникают высокие экономические и энергетические риски в связи с теми возможными мерами, которые примет Москва.