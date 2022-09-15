Снайперские группы спецназа и ССО, действующие в зоне спецоперации, получили новую снайперскую винтовку СВЧ

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Новую снайперскую винтовку СВЧ опробуют в боевых условиях. Партия новейших винтовок, созданных для замены уже устаревшей СВД, поступила на вооружение снайперов сил специальных операций ВС РФ, действующих на Украине.

Министерство обороны приняло решение об опытно-боевой эксплуатации новой снайперской винтовки Чукавина СВЧ в боевых условиях. Снайперские группы спецназа и ССО, действующие в зоне спецоперации, получили партию новых винтовок под отечественный снайперский патрон 7,62Х54 мм. Отмечается, что первые отзывы о СВЧ положительные.

Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные

- приводит РИА Новости слова источника из ОПК.

Ранее в концерне "Калашников" сообщили, что винтовка СВЧ рекомендована к принятию на вооружение, первые поставки в войска должны остояться в этом году.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. СВЧ имеет прицельную дальность стрельбы 1200 метров.