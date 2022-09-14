Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине, вопросы безопасности ЗАЭС - пресс-служба Кремля

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает во вторник пресс-служба российского лидера.

"Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции. Владимир Путин, в частности, заострил внимание Федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы", - информирует пресс-служба Кремля.

При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле "зерновой сделки" Путин, как говорится в сообщении, "подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны".

"При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах", - отмечает пресс-служба президента РФ.

Отвечая на вопрос канцлера, Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.