NYT: В ЕС и США обеспокоены крайними сценариями завершения конфликта – как поражением Украины, так и её победой

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Западные эксперты начали представлять свои размышления о том, чем для Запада может обернуться успех для украинских вооружённых сил к востоку от Харькова. Напомним, что в течение несколько суток украинские войска и иностранные наёмники смогли взять под контроль целый ряд населённых пунктов, включая Балаклею и Изюм. Теперь же, как считают американские журналисты, это может сыграть своеобразную злую шутку с Евросоюзом и всем Западом.

Соответствующий материал публикуется обозревателями NYT. В крупном американском издании сообщается о том, что теперь у Зеленского появляется дополнительный повод для обращений к политическим лидерам стран Европы с просьбами о дополнительных поставках тяжёлых вооружений. Авторы отмечают, что явно усилится давление на Германию, от которой будут активнее требовать санкционировать поставку танков.

Отмечается, что пока на Украине после успеха под Харьковом только и разговоров, что о скорой победе, в странах Евросоюза и за океаном «пока далеки от однозначного ответа на вопрос о том, что считать победой». Так, в пример приводится возможность России нанести Евросоюзу энергетический удар, если тот продолжит наращивать усилия в плане поставок Киеву тяжёлого вооружения. Соответственно, это скажется на экономике стран ЕС.

Обращается внимание на то, что сейчас цены на газ несколько снизились (примерно до 2100 долларов за 1000 кубометров), однако произошло это в первую очередь из-за вводимого в Европе режима экономии энергоносителей. А «доэкономились» уже до того, что до 12% энергоёмких производств либо уже остановились, либо собираются это сделать в ближайшее время.

Из материала:

Пока дискуссионным остаётся вопрос, как должна выглядеть «победа» (Украины). И такие страны как Германия, Франция и США обеспокоены рисками, присущими разными сценариями этой «победы». О том, где остановится война, будут решать не только (скорее всего, «не столько» - прим. «ВО») в Киеве, а и в Вашингтоне, где, как и в Германии и Франции, не хотят расширять границы войны.

Далее автор пишет, что возникает парадоксальная ситуация не только для Европы, но и для США:

В ЕС и США обеспокоены крайними сценариями завершения конфликта – и поражением Украины, и её победой.

Делается акцент на том, что поражение Украины станет ударом для Запада в политическом плане, а её «победа на поле боя» приведёт к поражению Запада в плане энергетическом.