Войти
Военное обозрение

NYT: В ЕС и США обеспокоены крайними сценариями завершения конфликта – как поражением Украины, так и её победой

244
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные эксперты начали представлять свои размышления о том, чем для Запада может обернуться успех для украинских вооружённых сил к востоку от Харькова. Напомним, что в течение несколько суток украинские войска и иностранные наёмники смогли взять под контроль целый ряд населённых пунктов, включая Балаклею и Изюм. Теперь же, как считают американские журналисты, это может сыграть своеобразную злую шутку с Евросоюзом и всем Западом.

Соответствующий материал публикуется обозревателями NYT. В крупном американском издании сообщается о том, что теперь у Зеленского появляется дополнительный повод для обращений к политическим лидерам стран Европы с просьбами о дополнительных поставках тяжёлых вооружений. Авторы отмечают, что явно усилится давление на Германию, от которой будут активнее требовать санкционировать поставку танков.

Отмечается, что пока на Украине после успеха под Харьковом только и разговоров, что о скорой победе, в странах Евросоюза и за океаном «пока далеки от однозначного ответа на вопрос о том, что считать победой». Так, в пример приводится возможность России нанести Евросоюзу энергетический удар, если тот продолжит наращивать усилия в плане поставок Киеву тяжёлого вооружения. Соответственно, это скажется на экономике стран ЕС.

Обращается внимание на то, что сейчас цены на газ несколько снизились (примерно до 2100 долларов за 1000 кубометров), однако произошло это в первую очередь из-за вводимого в Европе режима экономии энергоносителей. А «доэкономились» уже до того, что до 12% энергоёмких производств либо уже остановились, либо собираются это сделать в ближайшее время.

Из материала:

Пока дискуссионным остаётся вопрос, как должна выглядеть «победа» (Украины). И такие страны как Германия, Франция и США обеспокоены рисками, присущими разными сценариями этой «победы». О том, где остановится война, будут решать не только (скорее всего, «не столько» - прим. «ВО») в Киеве, а и в Вашингтоне, где, как и в Германии и Франции, не хотят расширять границы войны.

Далее автор пишет, что возникает парадоксальная ситуация не только для Европы, но и для США:

В ЕС и США обеспокоены крайними сценариями завершения конфликта – и поражением Украины, и её победой.

Делается акцент на том, что поражение Украины станет ударом для Запада в политическом плане, а её «победа на поле боя» приведёт к поражению Запада в плане энергетическом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
07.03.2022
Жэньминь жибао: антироссийские санкции США не оставили Европе выбора
03.03.2022
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
18.01.2021
Дальневосточные угрозы
29.05.2019
Telegraph (Великобритания): с лицензией на убийство
07.04.2010
Россия в НАТО и другие варианты
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации