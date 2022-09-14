Эксперт: для организации пилотируемой миссии на Марс России потребуется минимум 20 лет

По мнению руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, это связано с радиационными рисками

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. России потребуется минимум 20 лет, чтобы отправить человека на Марс. Об этом во вторник заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов на семинаре, посвященном 35-летию "Марсианской тройки".

Специалист отметил, что высказывает свое личное видение, а его доклад не является научным. "Пилотируемая миссия на Марс, я надеюсь, будет через 20 лет, - сказал Митрофанов. - Это связано с радиационными рисками и надо решить этот вопрос. Если люди смогут посещать Марс, то следующим вопросом станут ресурсы для присутствия на Марсе, ресурсы жизнеобеспечения. Мы узнали, что там есть вода, это очень важный ресурс как для кислорода, так и для ракетного топлива".

По словам Митрофанова, в течение ближайших 10 лет исследования Марса должны проводиться при помощи автоматов. "Очевидно, что в ближайшие годы никто на Марс не полетит, даже Илон Маск не полетит. Главный вопрос, на который должны ответить автоматы - это сакраментальный вопрос о марсианской жизни. Мы сможем понять, как образовалась жизнь на земле. Это важно выяснить с точки зрения полетов на Марс, надо понимать, стоит ли специально предохраняться, предохранять землю", - сказал ученый.

Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН отметил, что через 80 лет человечеству следует вплотную заняться вопросом терраформирования Марса (гипотетический процесс, в ходе которого характеристики планеты должны быть последовательно изменены с целью сделать ее более пригодной для человеческой жизни). "На пороге следующего столетия люди должны задуматься, если уцелеют, конечно, о терраформировании Марса, чтобы Земле не погибнуть от гигантского астероида", - подытожил Митрофанов.

"Марсианская тройка" - три российских научных прибора ХЕНД, ФРЕНД и ДАН, изучающие Марс с его орбиты и на поверхности. 2022 год стал юбилейным для приборов. Суммарно они проработали в марсианских условиях 35 лет. Анализ полученных данных позволил сделать ряд важных открытий в области исследований Марса.