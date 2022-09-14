Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС

Виктор Литовкин — о незадекларированных итогах стратегических командно-штабных учений на Дальнем Востоке

Целую неделю, с 1 по 7 сентября, на полигонах и в морских акваториях Дальневосточного военного округа — от озера Байкал до побережья Тихого океана и от китайско-монгольских границ до южного берега Северного Ледовитого океана, а также в Охотском и Японском морях — гремели масштабные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В них был задействован контингент Вооруженных сил России, союзников и партнеров, прежде всего — по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): 50 тыс. российских военнослужащих плюс 2 тыс. воинов из Китая, Индии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Алжира и других государств на 5 тыс. танков, боевых бронированных машинах, самоходных артиллерийских орудиях, самолетах, вертолетах. В ходе учений, кроме всего прочего, применялись беспилотные летательные аппараты и боевая робототехника; современные средства связи и закрытых коммуникаций, разведки и наведения. Командиры шлифовали свое оперативное искусство управления столь большим контингентом войск на столь обширных территориальных просторах. И все это способствовало осваиванию науки побеждать.

От Байкала до океана

За заключительным этапом маневров, который проходил на полигоне Сергеевский в Приморском крае (всего учения разворачивались на девяти полигонах — Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и других), наблюдали 170 представителей из 35 стран мира. Часть из них побыла на российских и китайских кораблях (около 60 бортов), которые действовали в акваториях Охотского и Японского морей, где поддержку морякам, как и сухопутчикам, в воздухе оказывали 140 летательных аппаратов: стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители-перехватчики МиГ-31, многофункциональные истребители Су-30МС и Су-35, китайские всепогодные истребители J-10 ("Ченду-10") и другие боевые машины нашего крупного юго-восточного соседа.

Финальный аккорд оперативно-стратегических маневров "Восток-2022" наблюдал с высоты командной вышки полигона и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ — президент России Владимир Путин. Журналисты (а на учениях было аккредитовано более 100 снимающих и пишущих представителей СМИ, в частности из США, Франции, ОАЭ, Южной Кореи, Японии, Турции и Германии) заметили, как он оживленно беседовал с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым. Представители массмедиа обратили внимание, судя по публикациям, прежде всего на улыбку на лице руководителя нашей страны и сделали вывод, что Владимир Путин остался очень доволен результатами дальневосточных учений и той боевой выучкой, которую на них продемонстрировали российские воины и их иностранные партнеры.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил журналистам, что "цели учений достигнуты в полном объеме". А замысел стратегических командно-штабных и оперативно-стратегических учений "Восток-2022", как было сообщено перед их началом, заключался в том, чтобы отработать различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. То, что все эти планы эффективно реализованы, говорит и реакция наших соседей по Дальнему Востоку и Тихому океану.

За учениями внимательно наблюдали в Японии, где в очередной раз возмутились присутствием российских войск на Южных Курилах и высадкой морского десанта на Шикотан и Итуруп; а также в Соединенных Штатах, которым не понравилось участие в маневрах на российской земле и тихоокеанских акваториях китайских и индийских войск. Столько усилий прикладывает Вашингтон, чтобы посеять противоречия между Москвой и Дели, между Дели и Пекином, разорвать и осложнить их военные и военно-технические связи, но оказывается, что все эти заботы в большей мере бесполезны и напрасны.

Изолировать Россию, ее армию и флот, оклеветать их благородные цели и заботу об укреплении безопасности своей страны и во взаимодействии с соседями и партнерами по Дальнему Востоку, Центральной и Юго-Восточной Азии, обеспечить мир, взаимовыгодное сотрудничество и процветание в крупнейшем регионе планеты США в очередной раз не удалось. Не увенчались успехом и попытки провокаций в Тайваньском проливе, обещание поставить новую партию современных вооружений Тайбэю вопреки возражениям Пекина, который считает Тайвань своей провинцией и протестует против вмешательства Вашингтона в свои внутренние дела.

Но это далеко не единственный зримый многими результат учений "Восток-2022". Есть и другие.

Далеко от востока

Давайте вспомним, что учения "Восток-2022" с привлечением на них 50 тыс. российских военнослужащих, 5 тыс. единиц боевой техники, 140 летательных аппаратов и шести десятков кораблей проходили в те дни, когда на Украине, на земле Донецкой Народной Республики, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях разворачивались тяжелейшие сражения наших войск, их луганских и донецких союзников в ходе специальной военной операции с ВСУ, вооруженными боевыми системами, которыми их щедро обеспечивают Соединенные Штаты и натовские государства для затягивания сопротивления российской армии.

Интересно, что обострение ситуации в Херсонской области и на николаевско-криворожском направлении против наступления наших войск, где российская армия и ее союзники вышли на границы Николаевской области, произошло в тот момент, когда в Брюсселе собрались министры иностранных дел НАТО во главе с США. Киевский режим, видимо, в честь этого события решил предпринять давно обещанный "контрнаступ" с целью продемонстрировать свою мощь и доказать своим западным спонсорам и кураторам, что их бесконечные поставки Киеву вооружений и щедрых кредитов приходят не зря. Авантюра, правда, закончилась плачевно. Как и все другие потуги сдержать продвижение российской армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании руководящего состава вооруженных сил, что "только за последний месяц ВСУ потеряли 601 единицу тяжелого вооружения и артиллерии, в основном западного производства, 19 самолетов и шесть вертолетов, а также 188 беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны перехватили в общей сложности 226 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставил Киеву Вашингтон. Кроме того, российские военные за месяц нанесли удары по 174 пунктам управления бригадного и батальонного звеньев. На фоне высоких потерь ВСУ снижается приток на Украину иностранных наемников — с начала российской операции их число сократилось более чем в три с половиной раза. По данным Минобороны, потери убитыми среди наемников достигли 2 831 человека". И только в проваленном "контрнаступе" в Херсонской области, добавлю от себя, ссылаясь на данные брифингов генерал-лейтенанта Игоря Конашенко, националисты потеряли свыше 2 тыс. своих солдат и офицеров.

Такой же провальной, видимо, оказалась и авантюра с высадкой десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС в то время, когда там находилась делегация МАГАТЭ. Диверсанты, разбившись на две группы общей численностью 60 человек, попытались проникнуть на станцию, но были своевременно разбиты подразделениями Росгвардии, охранявшими периметр АЭС, при участии нашей тактической авиации. За первые часы боя удалось уничтожить около 40 десантников ВСУ, причем часть диверсантов погибла в самом начале столкновения. Они пытались эвакуироваться на лодках, но российские боевые вертолеты, контролировавшие береговую линию, не дали им этого сделать.

Потом Киев предпринял еще более массированную атаку. Уже две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы и свыше 250 боевиков попытались высадиться в районе Энергодара и Днепрорудного. По украинскому десанту ударили ВКС РФ. Также диверсантов атаковали четыре российских самолета Су-30 и два вертолета Ка-52. В ходе боя нацисты потеряли не менее 20 катеров и лодок. Часть плавсредств успела развернуться и уйти к берегу, подконтрольному Киеву. Вооруженные силы Украины потеряли 47 боевиков убитыми, среди них — десять иностранных наемников. Еще 23 боевика были ранены. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что до сих пор "берег Каховского водохранилища, а также земли под Николаевом, Харьковом и Запорожьем усеяны трупами украинских солдат, которых послали на верную гибель".

Правда, представители МАГАТЭ, которые находились на Запорожской АЭС с 1 по 5 сентября (как раз во время учений "Восток-2022"), словно специально старались не замечать украинские атаки на атомную электростанцию. Меня поражает и то, что они, мол, не сумели определить, кто стрелял по АЭС: возглавлявший миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси просто сослался на отсутствие у него необходимого мандата для подобных заявлений. Все же отмечу, что распознать, с чьей стороны ведутся обстрелы, совсем не сложно: по наклону врезавшихся в землю снарядов, как и по осколкам западных боеприпасов, разбросанных по станции и городу Энергодар.

Бог судья этим "подслеповатым" чиновникам из МАГАТЭ, которые, видимо, действуют не в интересах истины и безопасности АЭС, а так, чтобы не разозлить Вашингтон, последствия чего могут быть для них катастрофичными. Об этом, кстати, сказал и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября: "Они находятся, разумеется, под давлением <...> и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, но это очевидная вещь". Тем не менее российские войска надежно обеспечивают безопасность всех шести блоков Запорожской атомной электростанции, даже выведенной сегодня с этой целью из эксплуатации.

Сильная армия большой страны

Для чего я, спросите вы, начав рассказ о стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", вдруг перебросил свой взгляд на события на Украине? Уточнил про положение дел в Херсонской, Запорожской областях и не сказал пока ни слова о Харьковской области, Донецкой Народной Республике, где тоже идут тяжелые бои, в том числе на изюмском, балаклейском и купянском направлениях, которые обострились в дни встречи натовских министров обороны на американской базе Рамштайн в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение лезут из кожи вон, даже несмотря на огромные потери — в общей сложности более 4 тыс. солдат и офицеров за несколько дней, — чтобы доказать свою полезность и нужность США и их сателлитам.

Эти попытки провальны, несмотря даже на какие-то сиюминутные успехи на каком-то участке линии соприкосновения с союзными войсками России, ДНР и ЛНР. Российская армия, как показали события последнего полугодия, достаточно успешно решает задачу, поставленную перед ней Верховным главнокомандующим: обеспечивает безопасность Луганской и Донецкой народных республик, проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Уже освобождена от нацистов Луганская Республика, заканчивается освобождение Донецкой, зачищены от националистов Херсонская и Запорожская области. Украина практически потеряла свой флот, системы ПВО и авиацию. Спорадические вылеты Су-25 и МиГ-29, вертолетов Ми-17, которые ей перебросили западные спонсоры, заканчиваются гибелью летчиков и летательных аппаратов.

Конечно, решение задачи обеспечения безопасности ЛНР И ДНР, как и демилитаризации и денацификации, требует еще больших усилий и еще большего времени — ни недель и месяцев, а, возможно, нескольких лет и может затронуть всю территорию Украины.

Дело это очень сложное. Сопряженное с большими усилиями и немалыми потерями. Но оно по плечу нашей стране и нашей армии. Подтверждением тому как раз является то, что, проводя СВО на Украине, мы в состоянии одновременно организовать и успешно завершить мощные стратегические командно-штабные учения на Дальнем Востоке. А еще вести в это время боевые стрельбы в Балтийском, Северном и Средиземном морях, антитеррористическую операцию в дружественной нам Сирии.

Когда-то США записали в своей военной доктрине о готовности к одновременному проведению двух войн на двух разных континентах. Как оказалось, кроме больших провокаций на Украине, где они со своими вассалами из НАТО расплачиваются жизнями украинских солдат в борьбе против России, и провокациями против Китая в Тайваньском проливе, ни на что больше они не способны. И это очевидный факт.

Решать большие задачи на огромных пространствах способна только армия России. Современная, сильная и несокрушимая. Наше дело правое, и потому победа будет за нами. Это не озвученный официально мой вывод из анализа стратегических КШУ "Восток-2022" на фоне специальной военной операции на Украине.

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