СМИ: ЕС может поддержать Киев, если он захочет вернуть утраченные до СВО территории

Как утверждает издание ABC, ЕС может оказать военную помощь Киеву в случае, если целью украинского руководства станет возвращение контроля над территориями, утраченными еще до начала спецоперации в стране

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не исключает оказания поддержки украинским властям, если они попытаются восстановить контроль над утраченными до 24 февраля территориями. Об этом сообщила во вторник испанская газета ABC со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК).

Как утверждает издание, ЕС может оказать военную помощь Киеву в случае, если целью украинского руководства станет возвращение контроля над территориями, утраченными еще до начала спецоперации в стране. Как заявили источники издания, европейские страны помогают Украине противостоять силам России и республик Донбасса, но "они (власти в Киеве - прим. ТАСС) решают, насколько далеко". "Мы не будем им говорить, что делать". "Важно продолжать военную поддержку и даже усиливать ее", - уточнили в ЕК.

24 февраля президент РФ объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.