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ТАСС

Гражданские лица старше 18 лет должны состоять в Силах территориальной обороны

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Alexey Furman/Getty Images

В проекте рекомендаций группы, которую возглавляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, Украине рекомендуется также иметь "Силы быстрого реагирования, способные эффективно и мощно реагировать на нарушение территориальной целостности"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Силы территориальной обороны Украины должны состоять их всех гражданских лиц страны старше 18 лет для "обеспечения безопасности" в долгосрочной перспективе. Об этом говорится во вторник на сайте украинского президента в проекте рекомендаций международной группы по гарантиям безопасности.

"Для защиты на более длительную перспективу Украина потребуются: <...> Силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет, - говорится в документе. - По образцу стран с обязательным военным призывом, Украина должна содержать достаточно большие Силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу".

В проекте рекомендаций группы, которую возглавляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, Украине рекомендуется также иметь "Силы быстрого реагирования, способные эффективно и мощно реагировать на нарушение территориальной целостности". Рекомендуется также иметь масштабную программу подготовки и совместных учений украинских вооруженных сил и партнеров на территории Украины с привлечением иностранных инструкторов и советников из стран НАТО и ЕС.

Авторы документа также рекомендуют потенциальным странам-гарантам предоставить в распоряжение Украины современные оборонные системы для защиты ключевых населенных пунктов и границ путем развертывания воздушной и морской противоракетной обороны, кибермощностей, передовых радиолокационных комплексов. Также в документе рекомендуется предоставить Киеву доступ к программам финансирования ЕС для развития оборонно-промышленного сектора Украины по стандартам НАТО и развития совместно с государствами - членами ЕС новых оборонных возможностей.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. На данный момент предполагается, что вступить в них могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта. 

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Украина
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Военные учения
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