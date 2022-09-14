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Интерфакс-АВН

Путин обсудит 16 сентября с Эрдоганом "зерновую сделку", ситуацию на Украине, в Сирии и Закавказье - Ушаков

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудит реализацию "зерновой сделки", а также ситуацию на Украине, в Сирии и Закавказье со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде "на полях" саммита ШОС.

"Ожидается, что лидеры предметно рассмотрят и ряд международных тем - ход реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по тематике продовольственной безопасности ("зерновой сделки"), ситуацию на Украине и в Донбассе, координацию усилия по обеспечению мира и стабильности в Сирии и Закавказье", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии поездки Путина на саммит ШОС.

Большое место в ходе предстоящих переговоров займут экономические вопросы, добавил Ушаков.

Он уточнил, что встреча двух президентов запланирована на 16 сентября.

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Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
ШОС
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