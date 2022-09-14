ШОС – идеальное место для тех, кто хочет покончить с господством Запада

Страны, избавившиеся от Запада

Предстоящий саммит ШОС некоторые уже называют "союзом подвергшихся санкциям" – России, Китая и Ирана, пишет Junge Welt. Не стоит его недооценивать. Все больше стран заинтересованы в том, чтобы стать членами ШОС. Так он превращается в блок, цель которого – свести на нет западное господство.

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая в четверг проведет свой нынешний саммит в Самарканде, часто переоценивали. Можно было услышать, что этот союз — солидный противовес Западу, который Китай и Россия создали в 1997 году вместе с четырьмя государствами Средней Азии — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Иногда речь заходила даже о некой "азиатской НАТО". Однако несмотря на то, что ШОС, прежде всегда ради отпора терроризму, имеет и военное измерение, но таким тесным и интенсивным, как у государств западного военного пакта НАТО, оборонное сотрудничество членов организации не было никогда. Когда в 2017 году туда были приняты Индия и Пакистан, многие стали даже спрашивать себя, насколько вообще дееспособен этот союз, в который, помимо этих двух враждующих государств, входят еще и заклятые противники — Индия и Китай. А когда весной 2020 года индийско-китайский пограничный конфликт в Гималаях перешел в стадию кровавой схватки, стало казаться, что глубокие внутренние конфликты не дадут ШОС развиваться.

Но 2022 год может стать поворотным пунктом. Прежде всего благодаря решению Нью-Дели и Пекина отодвинуть соперничество на задний план. К понедельнику войска обеих сторон отошли от линии конфликта в Гималаях. Это объясняется тем, что Индия, несмотря на все серьезные разногласия с Китаем, не склонна согласиться с тем, чтобы западные государства в своей политической борьбе с Москвой и Пекином использовали ее как шахматную фигурку против КНР. Индийский правящий класс видит будущее своей страны не в виде зависимого придатка Запада, а в виде самостоятельной силы в многополярном мире. Поводов для конфликтов между Индией и Китаем по-прежнему предостаточно. Однако сотрудничество в рамках ШОС помогает Нью-Дели противостоять попыткам Запада использовать его в борьбе с Пекином.

Еще одним важным этапом в развитии ШОС стало вступление в организацию Ирана, которое на этой неделе будет оформлено официально в Самарканде. Это открывает государству, которое Запад вот уже много лет пытается сломить жестокой санкционной войной, новые перспективы и еще больше снижает шансы трансатлантических держав на сохранение своего доминирующего положения на Среднем и Ближнем Востоке. Особенно после того, как Саудовская Аравия, Катар и Египет выразили желание стать "партнерами по диалогу" с ШОС. А Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) даже подумывают о том, чтобы стать полноправным членом организации. В перспективе страны Персидского залива, которые благодаря тесному сотрудничеству с Китаем и Россией преодолевают одностороннюю зависимость от Запада, могут обрести в лице ШОС площадку, где бы они имели возможность улаживать свои острые конфликты с Ираном. Но пока это — дело будущего. Однако уже сейчас ШОС во все большей степени превращается в центр притяжения для всех сил в Азии, стремящихся положить конец доминированию Запада в этом регионе.

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer)