Войти
ИноСМИ

ШОС – идеальное место для тех, кто хочет покончить с господством Запада

319
0
0
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Страны, избавившиеся от Запада

Предстоящий саммит ШОС некоторые уже называют "союзом подвергшихся санкциям" – России, Китая и Ирана, пишет Junge Welt. Не стоит его недооценивать. Все больше стран заинтересованы в том, чтобы стать членами ШОС. Так он превращается в блок, цель которого – свести на нет западное господство.

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая в четверг проведет свой нынешний саммит в Самарканде, часто переоценивали. Можно было услышать, что этот союз — солидный противовес Западу, который Китай и Россия создали в 1997 году вместе с четырьмя государствами Средней Азии — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Иногда речь заходила даже о некой "азиатской НАТО". Однако несмотря на то, что ШОС, прежде всегда ради отпора терроризму, имеет и военное измерение, но таким тесным и интенсивным, как у государств западного военного пакта НАТО, оборонное сотрудничество членов организации не было никогда. Когда в 2017 году туда были приняты Индия и Пакистан, многие стали даже спрашивать себя, насколько вообще дееспособен этот союз, в который, помимо этих двух враждующих государств, входят еще и заклятые противники — Индия и Китай. А когда весной 2020 года индийско-китайский пограничный конфликт в Гималаях перешел в стадию кровавой схватки, стало казаться, что глубокие внутренние конфликты не дадут ШОС развиваться.

Но 2022 год может стать поворотным пунктом. Прежде всего благодаря решению Нью-Дели и Пекина отодвинуть соперничество на задний план. К понедельнику войска обеих сторон отошли от линии конфликта в Гималаях. Это объясняется тем, что Индия, несмотря на все серьезные разногласия с Китаем, не склонна согласиться с тем, чтобы западные государства в своей политической борьбе с Москвой и Пекином использовали ее как шахматную фигурку против КНР. Индийский правящий класс видит будущее своей страны не в виде зависимого придатка Запада, а в виде самостоятельной силы в многополярном мире. Поводов для конфликтов между Индией и Китаем по-прежнему предостаточно. Однако сотрудничество в рамках ШОС помогает Нью-Дели противостоять попыткам Запада использовать его в борьбе с Пекином.

Еще одним важным этапом в развитии ШОС стало вступление в организацию Ирана, которое на этой неделе будет оформлено официально в Самарканде. Это открывает государству, которое Запад вот уже много лет пытается сломить жестокой санкционной войной, новые перспективы и еще больше снижает шансы трансатлантических держав на сохранение своего доминирующего положения на Среднем и Ближнем Востоке. Особенно после того, как Саудовская Аравия, Катар и Египет выразили желание стать "партнерами по диалогу" с ШОС. А Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) даже подумывают о том, чтобы стать полноправным членом организации. В перспективе страны Персидского залива, которые благодаря тесному сотрудничеству с Китаем и Россией преодолевают одностороннюю зависимость от Запада, могут обрести в лице ШОС площадку, где бы они имели возможность улаживать свои острые конфликты с Ираном. Но пока это — дело будущего. Однако уже сейчас ШОС во все большей степени превращается в центр притяжения для всех сил в Азии, стремящихся положить конец доминированию Запада в этом регионе.

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Иран
Казахстан
Катар
Киргизия
Китай
ОАЭ
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
2020-й год
NATO
ШОС
Похожие новости
08.12.2021
Крепнут идеи «Шанхайского духа»
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации