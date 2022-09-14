Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет

В СМИ ранее появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в стране необходимо объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Речь о мобилизации в России сейчас не идет, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент - нет, об этом речь не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине.