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ТАСС

Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В СМИ ранее появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в стране необходимо объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Речь о мобилизации в России сейчас не идет, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент - нет, об этом речь не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине. 

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Страны
Россия
Украина
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