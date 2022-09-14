Россия призывает Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации ситуации на границе между двумя странами - заявление МИД РФ

В Москве рассчитывают, что договоренность о прекращении огня будет выполняться в полном объеме

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы, призывают стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, заявили во вторник в МИД России.

"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что российская сторона "находится в тесном контакте с Баку и Ереваном".

"Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ", - говорится в заявлении.