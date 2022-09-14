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Военное обозрение

Германия собралась приобрести у Израиля системы ПВО: причины и возможные последствия такого решения

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Германии ведут переговоры о приобретении у Израиля систем противовоздушной обороны. Это обстоятельство дает израильским военно-промышленным компаниям надежду на прорыв на европейский рынок военных технологий. Однако в Израиле внимательно следят и за тем, как будут реагировать на продажи израильского вооружения в Европу Соединенные Штаты.

Не секрет, что одна из задач США – обеспечить максимальное продвижение своей оборонной продукции на европейском рынке. Ведь европейские страны – надежные и богатые покупатели вооружений. Однако и Израиль хочет поставлять на внешний рынок свою военную продукцию. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль примет участие в строительстве новых сил обороны Германии, причем именно в направлении противовоздушной обороны.

Речь идет о приобретении Берлином системы ПВО Arrow-3 (израильское название - Хец-3). В Израиле ее называют очень продвинутой и современной системой, способной решить многие проблемы стран-покупателей в сфере противовоздушной обороны. Если продажа Израилем системы ПВО в Германию состоится, то она станет первым в истории примером экспорта Arrow в другую страну.

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку Германия играет ключевую роль в континентальной Европе в экономическом отношении, а на фоне украинского конфликта еще и спешит увеличить свой военный потенциал, успех сделки будет означать, что Израиль приобретет очень интересного покупателя для продукции своей военной промышленности. Кроме того, пример Германии может воодушевить и другие европейские страны на приобретение израильских вооружений и иных военных систем.

Напомним, что комплекс Arrow-3 (Хец-3) предназначен для защиты от баллистических ракет. Он производится компанией Israel Aerospace Industries (IAI) при финансовой поддержке и технических консультациях США. Следовательно, США обладают правом вето на экспорт системы, созданной при участии американского капитала. Правда, многие эксперты считают, что Вашингтон дал свое молчаливое согласие на сделку, раз Берлин и Иерусалим уже договариваются между собой. Это и понятно: сейчас США нуждаются и в Германии, и в Израиле на фоне противостояния с Россией, и ссориться с ними из-за какой-то системы ПВО не с руки.

Между тем, израильские источники сообщают, что ряд европейских государств уже ведет переговоры с министерством обороны Израиля и крупнейшими оборонными компаниями относительно возможности приобретения систем ПВО. Эти системы, как считают в Европе, должны повысить оборону европейских государств от российских ракет.

Вероятно, что речь идет о Польше, Румынии и какой-либо из стран Скандинавии как о потенциальных покупателях израильского противовоздушного вооружения. Известно, что в настоящее время единственные системы ПВО израильского производства находятся в Чехии. Прага еще в 2012 году решила приобрести четыре батареи ЗРК Spyder производства Rafael в 2012 году, а также купила радары производства IAI. Возможность покупки израильских систем рассматривает и Румыния. За пределами Европы интерес к израильским вооружениям проявляют такие крупные покупатели оружия как Индия и Южная Корея.

Единственной из европейских государств страной, которая вряд ли будет покупать израильское вооружение, на данный момент является Украина. Ей ранее уже было отказано в поставках израильского оружия, что весьма обидело Киев.

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Страны
Германия
Израиль
Индия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Чехия
Южная Корея
Компании
IAI
Rafael
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