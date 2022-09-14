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Интерфакс-АВН

Папикян и Шойгу договорились добиваться стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе - Минобороны Армении

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Сурен Папикян
Сурен Папикян.
Источник изображения: verelq.am

Ереван. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора во вторник договорились предпринять шаги по стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"В ходе разговора Папикян представил Шойгу обстановку, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Министры обороны Армении и России достигли договоренности предпринять необходимые шаги в направлении стабилизации ситуации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее во вторник министерство обороны Армении сообщило о продолжении боев с ВС Азербайджана по ряду направлений на армяно-азербайджанской границе и о попытках азербайджанской стороны продвижения в глубь территории Армении

В частности, по данным армянской стороны, ВС Азербайджана применяют артиллерийские средства, минометы, беспилотники и стрелковое оружие в направлении населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан - с востока до юго-востока Армении. Сообщается, что удары наносятся по военной и гражданской инфраструктуре. Минобороны Армении сообщало, что противник не прекращает попытки продвижения в глубь Армении.

Правительство Армении на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном обратилось к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН.

Со своей стороны министерство обороны Азербайджана заявило, что распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является клеветой и дезинформацией.

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