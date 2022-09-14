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В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев. Обострение ситуации принесет ему прямую выгоду.

Как сообщается в немецкой газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten, такое мнение высказал профессор экономики из Германии Кристиан Крайс.

По его мнению, американцы заинтересованы в эскалации конфликта и расширении зоны военных действий.

СМИ Германии отмечает, что Вашингтон прилагает массу усилий, чтобы не допустить сближения ФРГ с Россией в любой сфере. Для него гораздо выгоднее разобщение этих двух стран и кризис в немецкой и европейской промышленности. Американцы, по мнению немецкого экономиста, желают привести в упадок промышленный потенциал Европы для решения собственных внутренних проблем.

В Соединенных Штатах надеются, что разжигание украинского конфликта с активным вовлечением в него европейских стран поможет им смягчить и устранить кризис перепроизводства в США, избавиться от внешних и внутренних долгов, а также заработать хорошую прибыль. Таким образом, американские власти рассчитывают вывести страну из кризиса.

Можно сказать, что план Соединенных Штатов, если такой действительно существует, уже воплощается в действительность. В Германии из-за проблем в энергетике, вызванных антироссийскими санкциями, начинают закрываться предприятия, а уровень жизни населения стал стремительно падать.