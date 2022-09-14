В Пентагоне подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники с начала российской СВО

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Пентагон подвел промежуточные итоги поставок вооружений, техники и боеприпасов на Украину. Очередной доклад представило Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM), обеспечивающее доставку военнослужащих, техники и ресурсов американских ВС по всему миру всеми видами транспорта.

Согласно документу, на сегодняшний день, начиная с 24 февраля, Соединенные Штаты отправили Киеву 47 тысяч тонн военной помощи, которая была доставлена на Украину авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Авиация США и союзников совершила 754 рейса в Европу, точнее в Польшу, где на территории аэродрома в Жешуве создан логистический хаб для распределения поступающей военной помощи Украине. Также для доставки военной техники в Европу было задействовано 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. автомобильных трейлеров.

С момента начала российской специальной военной операции Минобороны Украины получило 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов к ним, 41 тысячу противотанковых комплексов, 1,4 тысячи ПЗРК, 15 вертолетов, 38 радаров всех типов, 18 патрульных катеров, 10,2 тысячи единиц стрелкового оружия, в основном автоматов и 63,8 млн. патронов к стрелковому оружию.

Это только переданное американцами, в отчет не указаны объемы военной помощи от других стран. Очень бы хотелось, чтобы в НАТО тоже подсчитали, сколько оружия "мирная Европа" передала режиму Зеленского. Именно западная помощь позволяет Киеву наносить удары по городам и объектам инфраструктуры, убивать мирных людей, обстреливая жилые кварталы.

В Вашингтоне прекращать поставки оружия на Украину не намерены, наоборот, США их только наращивают. Не исключено, что в ближайшее время США начнут поставки Украине тяжелого вооружения, включая танки и дальнобойные ракеты. Американцы и не скрывают, что руками Украины пытаются нанести как можно больший ущерб России.