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Военное обозрение

Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Режим Зеленского не намерен вступать в переговоры с Россией, в планах Киева продолжение наступления, освобождение "оккупированных" областей на юге и дальнейшее продвижение на территорию России. Украинское Минобороны уже запросило у США поставки вооружений, необходимых для ударов по России в следующем году.

У Зеленского и его советников большие планы, рассчитанные на долгую перспективу. После вполне удачного наступления в Харьковской области, Киев планирует новую операцию, призванную "освободить" уже Запорожскую область, стягивая туда дополнительные силы. Вообще же в этом году Генштаб ВСУ планирует полностью выбить российскую армию с украинской территории, а в следующем уже приступить к зачистке территорий республик и Крыма. А там как дальше пойдет, возможно в планах Зеленского и завоевание Москвы имеется.

Не секрет, что все планы Киева завязаны на поставки западного вооружения, особенного тяжелого. Не будет поставок - ВСУ просто нечем будет воевать. На Украине это понимают и поэтому продолжают требовать от США и их союзников как можно больше оружия и боеприпасов. Кроме того, Киев уже запросил у Вашингтона вооружения, необходимые ему для ударов по российской территории с дальнейшим продвижением.

Это не шутка, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на реальный документ, поступивший в Конгресс США. В нем указывается, что в планах Генштаба ВСУ в 2023 году значится наступление на территорию России. Для этого необходимо, чтобы США поставили Украине ударные беспилотники, танки, тактические баллистические ракеты ATACMS и снаряды для РСЗО HIMARS, не менее 2 тысяч штук. Всего в списке 29 позиций, необходимых Киеву для ударов по России.

На Украине прямо говорят, что намерены говорить с Россией только с позиции силы и только о капитуляции. Задачей нашего руководства и армии сделать так, чтобы в Киеве об этом и думать забыли.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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