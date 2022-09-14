Foxhound – легендарный трехмаховый МиГ-31 может нести 8 бомб весом 500 кг

Источник изображения: Фото: МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (kremlin.ru)

Российский самолет МиГ-31, известный в НАТО как Foxhound, используются как очень эффективный истребитель-перехватчик.

В то же время эта крылатая машина служит носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", способной поражать хорошо защищенные вражеские объекты.

Однако, сообщалось, что ранее рассматривалась возможность превращения "тридцать первого" в скоростной носитель оружия класса "воздух-земля".

Например, изучался вопрос применения с него восьми корректируемых 500-кг бомб или шести фугасных боеприпасов весом до 1500 кг, а также трех полуторатонных с телевизионным или лазерным наведением.

Мог такой МиГ быть и "убийцей" средств противовоздушной обороны - при помощи ракет Х-31П уничтожались бы расположенные на земле радиолокационные станции. Общий же вес боевой нагрузки - девять тонн.

Можно вспомнить предшественника - МиГ-25РБ, который поднимал до десяти ФАБ-500. У МиГ-31 по сравнению с ним большое преимущество, экипаж состоит из двух человек.

К сожалению, ударный вариант скоростного многоцелевого самолета пока не появился, но проект этот был очень интересным и многообещающим.