SpaceX запустила ракету с 34 микроспутниками сети Starlink и спутником связи BlueWalker 3

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 04:20 мск

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink, а также спутник связи американской компании AST SpaceMobile. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:20 по местному времени (04:20 мск воскресенья). На низкую околоземную орбиту будут выведены 34 микроспутника Starlink, а также аппарат BlueWalker 3 компании AST SpaceMobile из штата Техас.

Первая ступень носителя ранее использовалась в 13 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2,5 тыс. спутников Starlink.