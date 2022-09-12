В 2023 году завершится строительство национального космического центра в Москве - Путин

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На недавней встрече с мэром мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере электроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений. В следующем году завершится возведение национального космического центра", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.

Он отметил, что полным ходом идёт строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.

"Продолжается активное возрождение знаменитой ВДНХ. Помним совсем недавно, что там творилось. Посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть", - заявил Путин.