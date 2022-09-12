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Интерфакс-АВН

Российские противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 отработали поиск подлодок над Баренцевым морем

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Противолодочные самолеты Ту-142
Противолодочные самолеты Ту-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 провели учения по поиску подводных лодок условного противника в Баренцевом море, сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

"Экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142 выполнили учебно-тренировочные полеты над полигонами боевой подготовки в Баренцевом море. Экипажи отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что роль субмарин "противника" выполнили несколько подлодок Северного флота.

По данным СФ, в учении также были задействованы противолодочные вертолеты Ка-27, которые отработали практическое взаимодействие и обмен информацией в ходе тренировочного поиска подлодок в ближней морской зоне.

"Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отработали три лётных смены, в ходе которых было осуществлено более 50 вертолёто-вылетов на поиск подводных лодок", - сообщил флот.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
Ту-142
Проекты
Военные учения
СФ
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