Политика Европы — самоубийство

Нехватка энергоресурсов станет для Европы последней каплей, переполняющей чашу

Продолжающийся энергетический кризис наносит колоссальный ущерб Европе, пишет Global Times. Доля расходов домохозяйств на отопление и электричество достигает рекордных высот. В странах Европы проходят протесты. Не приведет ли это к общественно-политическому кризису?

Примечание редактора:

Энергетический кризис наносит колоссальный ущерб Европе, а этой зимой он может окончательно выйти из-под контроля. Каков выход из этой ситуации? Джордж Гэллоуэй (George Galloway), шесть сроков проработавший депутатом британского парламента, поделился своими мыслями с репортерами Global Times Ли Айсинь (Li Aixin) и Ся Вэньсинь (Xia Wenxin).

Global Times: В европейских странах возникает все больше протестов против роста цен на энергию. Не кажется ли вам, что нехватка энергоресурсов стимулирует или будет стимулировать общественно-политический кризис в Европе?

Джордж Гэллоуэй: Я думаю, это станет последней каплей, переполняющей чашу. А чаша уже очень серьезно переполнена. Даже на Вацлавской площади в Праге, которая была одним из авангардов либеральных и прогрессивных контрреволюций, произошедших в конце 1980-х годов, в выходные дни протестовало от 70 до 100 тысяч человек, которые потребовали, чтобы правительство к 25 числу ушло в отставку.

В Британии правительство нового премьер-министра, избранное крохотной кучкой людей, начинает работу на очень шаткой основе. Оно говорит нам, что накачает экономику государственными деньгами, вложив в нее 130 миллиардов фунтов стерлингов. Но откуда возьмутся эти государственные деньги? С какого волшебного денежного дерева их будут срывать?

Французское правительство уже свернуло горы в попытке успокоить вечно недовольных и по своей природе строптивых французов. Народ Германии – а я думаю, за Германией стоит следить – тоже вышел в эти выходные на демонстрации в различных регионах страны, выступив против канцлера меньшинства в немецком парламенте Олафа Шольца.

Итальянское правительство уже ушло. Болгарское правительство тоже. Но как мне кажется, из всех крупных стран ЕС Германия станет первой и самой важной костяшкой домино, которая падет. И это будет очень длинная цепочка домино.

Будут ли усиливаться в результате этого разногласия в Европе?

Джордж Гэллоуэй: Мы отнюдь не "Соединенное Королевство". Мы расколоты как никогда. Но и США точно так же далеки от единства. Там такая поляризация, какой раньше мы никогда не видели, даже на пике истерии маккартизма и холодной войны в 1950-е годы.

Требования у людей очень простые. В Чехии и Германии люди в выходные потребовали, чтобы их страны отказались от участия в войне на Украине, причем не только военными, но любыми средствами. Они требовали отменить санкции, покончить с поставками оружия на Украину и начать переговоры по урегулированию украинского вооруженного конфликта.

Люди знают, что урегулированию мешают США, мешает президент Джо Байден. Важно, чтобы китайский народ понял, насколько серьезна ситуация, в которой мы оказались. Если раньше мы платили за газ и электричество сотни, то сейчас платим тысячи. Если раньше малые предприятия платили тысячи, то теперь платят десятки тысяч. Десятки тысяч сейчас превратились в сотни тысяч, а крупные компании платят миллионы только за то, чтобы был свет и отопление для работников и клиентов, которые приходят к ним, делают у них покупки или обедают.

Прямо нам в лицо смотрит массовая безработица. К концу года пенсионеры в Британии будут платить половину своих доходов за газ и электричество. Бедные семьи к апрелю будут отдавать за газ и электричество три четверти своих доходов. Это будут поистине неоплатные счета. Их невозможно будет оплатить, и поэтому люди платить не будут.

Я был одним из тех, кто отказался платить подушевой налог Тэтчер с избирателей. Это был массовый бунт против несправедливого налога, который был значительно меньше нынешнего бремени цен на газ и электричество. И этот бунт привел к падению правительства Маргарет Тэтчер. Ее принудили уйти в отставку. Кульминацией стали бунты на Трафальгарской площади. Я был там со своей маленькой дочерью, у которой сегодня пятеро детей. Мы забрались на статую у колонны Нельсона, а перед нами и вокруг нас разгорался полномасштабный бунт. Здания на Трафальгарской площади были в огне. Именно такая долгая и жаркая зима ждет нас сейчас в Британии.

Как написала New York Times, многие в Европе сейчас беспокоятся, что поскольку экономические издержки от помощи Украине растут, народ может выступить против своих правительств, поддерживающих Киев. Как вы считаете, это имеет место?

Джордж Гэллоуэй: Да, имеет, причем массово. Все теперь знают, что это мы спровоцировали войну, что это мы препятствуем ее прекращению, и что введенные нами санкции оказались пресловутым гигантским камнем, который мы пытаемся поднять, а он все падает нам на ноги.

Это катастрофический набор обстоятельств для правительств западных государств, и поэтому они начинают падать как кегли, поэтому они пытаются погасить проблему большими деньгами. Фунт и евро рухнули по отношению к доллару вполне конкретно. Вот почему пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел процитировал меня на прошлой неделе, сказав, что Соединенные Штаты готовы сражаться до последней капли украинской крови, готовы сражаться до последнего европейца, до последней европейской экономики, до последнего европейского правительства.

Не кажется ли вам, что все больше европейцев осознает, какую роль в европейском кризисе играет Вашингтон?

Джордж Гэллоуэй: Если они слушают мои передачи, а их слушают миллионы, то да – все больше и больше людей начинает ясно понимать, какую роль играет Вашингтон.

Нас запугали. Нас одурачили, причем одурачил дурак. Одно дело, когда тебя одурачил Джон Кеннеди, Билл Клинтон или Барак Обама. И совсем другое, когда тебя одурачил дурак Байден. Это оскорбление для древних европейских цивилизаций, когда нас водит за нос идиот, который подвел нас к краю пропасти, сбросил нас вниз, а мы теперь летим вниз на скалы.

И ради чего? Кому нужна была эта война? Если бы было реализовано второе Минское соглашение, а Германия с Францией это гарантировали, то на Украине не начался бы конфликт. Но факт остается фактом: оно не просто не было реализовано. НАТО укрепляла и усиливала украинскую армию с 2014 года. А на самом деле, все началось даже раньше. Они явно очень долго готовились к конфронтации с Россией.

Отреагируют ли европейские политики на этот кризис и на волю народа, внесут ли они коррективы в свои позиции и политику?

Джордж Гэллоуэй: Или отреагируют, или будут изгнаны.

Здесь все предельно ясно. Выбора нет. Канцлер Шольц подготовил пакет помощи на 65 миллиардов евро, чтобы урегулировать этот кризис цен на энергоресурсы. По сообщениям СМИ, Трасс готовит пакет в два раза больше. Имейте в виду, что курс фунта чуть больше, чем евро. Она собирается объявить пакет мер на 130 миллиардов фунтов. Другой вопрос, хватит ли этого.

Они против того, чтобы возвращать энергетические компании в государственную собственность. Всего 30 лет назад всеми этими компаниями в Британии владело государство. И вот сейчас они против. Следовательно, остается только одна возможность: швырять на решение проблемы государственные деньги, которых у них нет. Но им придется. Демократия не может творить чудеса.

Сумеет ли новый британский премьер своим планом облегчить или разрешить кризис?

Джордж Гэллоуэй: Если вы думали, что Борис Джонсон плохой, подождите, и вы увидите, какова Лиз Трасс. Это самый бестолковый, мне жаль об этом говорить, и самый глупый премьер-министр за всю историю. А у нас было немало глупых премьер-министров. У нас были некомпетентные премьер-министры. У нас были ничем не примечательные премьер-министры. Но этот премьер-министр воплощает в себе все вышеперечисленные качества. И мир это скоро увидит. Сможет ли она разрешить кризис? Нет, не сможет. Ей не хватит интеллектуальных способностей, не хватит политических сил. Она набрала всего 57% голосов среди членов собственной партии, хотя соперником у нее был самый слабый кандидат, какого только можно представить.

Вы, должно быть, знаете мнение Консервативной партии о том, что Британия должна править Индией. Но индиец не должен править Британией. Если вы знаете состав Консервативной партии, как его знаю я (к сожалению), мысль о том, что она проголосует за Риши Сунака, который родом из Индии, покажется вам абсолютно нелепой. Имея самого слабого из всех возможных соперников, Лиз Трасс набрала чуть больше 80 тысяч голосов. За Сунака проголосовало 60 тысяч. Не очень убедительно. Китайцы от удивления захлопают глазами, узнав про такие крошечные цифры. Поэтому я и говорю: ничего чудесного в демократии нет.

- Во время своей кампании Трасс довольно прозрачно намекала, что назовет Китай "угрозой" для национальной безопасности. Между тем, хорошо известно, что сотрудничество с Китаем может сыграть положительную роль в преодолении энергетического кризиса. В этой связи вопрос: что приход Трасс будет означать для британско-китайских отношений?

Джордж Гэллоуэй: Опять же, это свидетельствует о том, что Запад сам себе наносит ущерб, реагируя на нынешний экономический, политический и военный кризис в Европе. Он прилагает все больше усилий, но ему ничего не удается. Рубль в 2022 году стал лучшей в мире валютой по своим показателям. А фунт с евро рухнули, опустившись ниже доллара. Доллар накачивают искусственно, тратя несуществующие деньги, и делается это исключительно в политических целях.

Я говорю, сам себе наносит ущерб, но лучше назвать такую политику самоубийством. Сказанное вами это подтверждает. Ну почему Китай является угрозой для национальной безопасности Британии? Что, китайские боевые корабли вошли в устье Темзы? Нет, а вот британские корабли ходят по Тайваньскому проливу. Это мы, а не они создали AUKUS (трёхсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США). Неужели Китай и Россия направили в нашу сторону свой флот? Сформировали альянс, который нам угрожает? Китай крадет наши технологические секреты? Но все крупные технологические компании Запада точно так же крадут наши секреты. Все это мы делаем сами. Китай бросил за решетку Джулиана Ассанжа? Нет, мы бросили.

Наш ответ на тот неоспоримый факт, что солнце восходит в Китае, должен быть таким. Не приближаться к Китаю, и тогда нам удастся немного погреться. Вместо этого мы уподобляемся Кнуду Великому: стоим на берегу и приказываем волнам откатиться. Солнцу вовсе не обязательно садиться на Западе, только потому что оно встает на Востоке. Мы все могли бы получить немалые выгоды от подъема Евразии. Но мы решили утопить солнце. Но утопить солнце нам удастся ничуть не лучше, чем приказать волнам отхлынуть.

- Есть ли выход из энергетического кризиса в Европе? И каков этот выход?

Джордж Гэллоуэй: Прекратить поставки оружия на Украину, позволить украинскому режиму вступить в переговоры с Россией, предложить миру политическое урегулирование и снять с России все санкции. Это поможет урегулировать кризис. Если этого не сделать, зима нас ждет ужасная. И я имею в виду не только время года. Я имею в виду экономическую зиму, политическую зиму, военную зиму. В истории наших народов может наступить очень, очень горестный период.