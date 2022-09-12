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Интерфакс-АВН

Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в учении "Восток-2022" - Минобороны

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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минск. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории РФ, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в субботу.

Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах Восточного военного округа РФ, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

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