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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по "зерновой сделке"

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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула.
Источник изображения: © Sputnik / Бурджу Окутан

Турция была вправе оставить у себя 32 из 87 судов с украинским зерном, считает он

Президент просит МИД РФ взять под контроль поставки зерна из Украины беднейшим странам

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не может влиять на направления морских поставок украинского зерна, но следит за маршрутами, и ее данные подтверждают, что лишь 3% объемов уходят в беднейшие страны Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я говорил об этом (о направлениях морских поставок украинского зерна - ИФ) на форуме (Восточном экономическом форуме - ИФ). Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины. Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", - сказал он на совещании с постоянными членами СБ РФ.

По словам Путина, из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции.

Путин подчеркнул, что "это - абсолютно нормально, потому что Турция - это страна-организатор всего этого процесса и безусловно имеет на это право".

Президент привел данные, что еще по три корабля отправились в ЮАР и Израиль, семь - в Египет, 30 - в ЕС и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН: в Йемен и Джибути.

"Это - 60 тыс. тонн и всего 3%", - подчеркнул глава государства.

"Я просил бы МИД это учесть в контактах с нашими партнерами, в том числе и с ООН. Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько и куда продовольствия идет, но в целом считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны", - сказал он.

"Мы контролируем все, что там происходит, но влиять, конечно, на направление этого зерна мы не можем", - подчеркнул Путин.

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