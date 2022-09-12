ВМС КНР следят за кораблями Австралии в Южно-Китайском море - австралийский командующий

Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - ВМС КНР в последние годы постоянно сопровождают австралийские корабли в Южно-Китайском море, однако это не препятствует их безопасным перемещениям, заявил вице-адмирал ВМС Австралии Марк Хэммонд.

"Обычно, когда у нас там находятся корабли, в поле зрения - корабль Народно-освободительной армии Китая, они часто следуют за нами", - приводит его слова South China Morning Post (SCMP) в преддверии международных учений Kakadu с участием Австралии.

"Это необычное поведение. Я не знаю другого флота, который поступал так же. Мы назвали бы это отступлением от нормального поведения. Но это не остановило нас от проведения операций", - отметил он.

При этом он сказал, что взаимодействие между австралийскими и китайскими военными проходит на профессиональном уровне, и здесь, по-видимому, соблюдается статус-кво.

Учения Kakadu стартуют в понедельник из порта Дарвина на севере Австралии. В них примут участие 22 страны, в том числе США и ФРГ. В маневрах задействуют 17 кораблей, 34 самолета, австралийскую подводную лодку и 3 тыс. человек. Учения в предыдущий раз проходили в 2018 году - тогда в них участвовал китайский фрегат, а затем их приостановили из-за пандемии COVID-19.

Как напоминает SCMP, ранее австралийские власти обвиняли КНР в том, что в минувшем феврале китайский корабль слепил лазером один из самолетов-разведчиков Австралии.