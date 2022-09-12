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Интерфакс-АВН

В КНДР принят закон о применении ядерного оружия - СМИ

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Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции.
Источник изображения: © KCTV

Гонконг. 9 Сентября. ИНТЕРФАКС - Верховным народным собранием (ВНС) КНДР принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" в пятницу.

Документ был одобрен на сессии ВНС 7 сентября. Он определяет принципы применения ядерного оружия, меры безопасности. В нем подчеркивается, что право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын.

Он в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за враждебной политики США.

Ким Чен Ын сказал, что США поставили пред собой задачу "ликвидировать ядерную мощь" КНДР и "заставить ее отказаться от права на самооборону, чтобы свергнуть наш режим".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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