В КНДР принят закон о применении ядерного оружия - СМИ

Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции.

Гонконг. 9 Сентября. ИНТЕРФАКС - Верховным народным собранием (ВНС) КНДР принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" в пятницу.

Документ был одобрен на сессии ВНС 7 сентября. Он определяет принципы применения ядерного оружия, меры безопасности. В нем подчеркивается, что право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын.

Он в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за враждебной политики США.

Ким Чен Ын сказал, что США поставили пред собой задачу "ликвидировать ядерную мощь" КНДР и "заставить ее отказаться от права на самооборону, чтобы свергнуть наш режим".