В Пентагоне заявили, что целью США остается "защита суверенитета" Украины

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать попытки наступления, предпринимаемые ВСУ, с прицелом на восстановление контроля Киева над означенными районами

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация США не уточняет, готов ли Вашингтон поддержать возможные попытки посягательства на Крым со стороны Киева, однако заверяет, что цели американской стороны применительно к боевым действиям на Украине не менялись.

"Мы концентрируем внимание на протяжении [всей специальной военной операции России] на том, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию. Мы по-прежнему концентрируем внимание на этом", - заявил в четверг на пресс-конференции по итогам заседания западной группы, занимающейся координацией поставок военной помощи Киеву, министр обороны США Ллойд Остин. Он отвечал на вопрос о том, перешла ли данная группа к поддержке усилий Киева, нацеленных на то, чтобы попробовать вернуть себе те районы Украины, контроль над которыми теперь осуществляет Россия. При этом задававшая шефу Пентагона вопрос западная журналистка пояснила, что имеет в виду в том числе Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году.

Глава американского военного ведомства признал, что США намерены поддерживать попытки наступления, предпринимаемые в настоящее время Вооруженными силами Украины (ВСУ), с прицелом на восстановление контроля Киева над означенными районами. "По мере того, как они (ВСУ - прим. ТАСС) ведут нынешние боевые действия, они, разумеется, намереваются вернуть себе некоторые территории <...>. И мы продолжим их усилия, направленные на то, чтобы защищать свою суверенную территорию и защищать свой суверенитет. Таким образом, по сути, наши цели и задачи не изменились. Но мы продолжаем концентрировать внимание на динамике боевых действий и на том, что необходимо [Киеву], чтобы добиться успеха в этих боевых действиях", - сказал Остин.

Заседание группы, в котором он принял участие, прошло на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.