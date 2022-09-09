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ТАСС

В США заявили, что Запад настраивается на оказание помощи Киеву в долгосрочной перспективе

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo, Alex Brandon

Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, американские власти считают, что ВСУ нуждаются прежде всего в артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и береговой обороны

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Западные страны настраиваются на оказание военной помощи Киеву в долгосрочной перспективе, а также на поиск "инновационных способов" поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин, выступая в ФРГ на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы эта контактная группа поддерживала самооборону Украины в долгосрочной перспективе. Это означает поиск новых и инновационных способов поддержки ВСУ и украинского народа, защищающих свою страну, свою жизнь и свою свободу", - утверждал шеф Пентагона на авиабазе Рамштайн в Германии. Он добавил, что контактная группа стремится к инновациям и интеграции в деле "удовлетворения потребностей Украины в вопросах обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе".

Как добавил Остин, власти США считают, что ВС Украины нуждаются прежде всего в артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и береговой обороны. "Сегодня мы хорошо обсудили приоритеты Украины в области самообороны. Сейчас Украина срочно нуждается в артиллерийских системах и боеприпасах. Ей также нужны [средства] ПВО, береговой обороны, а также другие критически важные возможности", - сказал он.

"США активизировались, чтобы удовлетворить эти потребности. Я очень рад, что так много наших союзников и партнеров сделали то же самое. Помимо этого, наша Контактная группа продолжит искать новые способы поддержки Украины в будущем", - добавил Остин.

Ранее в четверг власти США объявили об очередном пакете военной помощи Украине объемом 675 млн долларов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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