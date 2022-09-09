США в следующие недели обсудят в НАТО пути поддержки ВСУ со стороны ВПК Запада

Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.

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БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проведут в следующие недели в координации с НАТО встречу с целью обсудить пути поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны военно-промышленных комплексов (ВПК) стран Запада. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин, выступая в ФРГ на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"Я рад сообщить, что в ближайшие несколько недель в координации с НАТО Соединенные Штаты проведут специальное заседание под эгидой этой контактной группы, на котором соберутся наши старшие директора национальных управлений по вопросам вооружений. Они обсудят, как наши ВПК смогут наилучшим образом вооружить будущие ВС Украины необходимыми им средствами", - отметил министр на авиабазе Рамштайн в Германии.