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Интерфакс-АВН

Проект строительства новой крупнотоннажной верфи в Кронштадте своевременен и интересен - глава ОСК

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Генеральный директор ПАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов
Генеральный директор ПАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.
Источник изображения: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владивосток. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Проект по строительству новой крупнотоннажной верфи в Кронштадте является интересной и своевременной инициативой, сообщил "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов в кулуарах ВЭФ.

"В ситуации, когда сейчас перед нами стоит задача резкого увеличения (заказов) при конкурентной цене на строительство (судов), конечно, предложение "Росатома" выглядит очень интересно. Я очень рад тому, что эта инициатива предложена для реализации совместно с нами, что говорит о том, что мы сможем оказать кадровую поддержку этому проекту и видим свои перспективы", - сказал Рахманов.

Он напомнил, что Минпромторг РФ сформировал общий объем заказов на российских верфях до 2035 года в объеме более 1,5 тыс. единиц.

"С этой точки зрения нам проект кажется очень интересным, потому что большинство наших верфей на сегодняшний день зажато городским строительством и развиваться им в центре города негде. Поэтому это логичный проект, своевременный проект, в котором уже есть корневой заказчик на эти пароходы в лице "Росатома". Эти три фактора в комбинации дают возможность сделать вывод о том, что экономически проект будет жизнеспособным", - сказал глава ОСК.

"Финансовая смета появится по результатам проектирования", - отметил он.

В августе глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках совещания по развитию судостроения попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение ведомствам до декабря 2022 года проработать производственные, технологические и финансовые вопросы реализации проекта по строительству новой крупнотоннажной верфи в Кронштадте.

Первый этап, по мнению главы "Росатома", потребует финансирования по модели частно-государственного партнёрства, на следующих двух этапах финансировать проект планируется за счет собственных и заемных средств с элементами льготного кредитования.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Росатом
Персоны
Путин Владимир
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