Путин собрал неожиданный урожай – все благодаря западным санкциям

Через полгода после начала российской СВО на Украине роль "незападного мира", не участвующего в санкциях против Москвы, растет

Украинский конфликт ускорил передел мира, пишет Yahoo News Japan. Путин собрал самый большой и неожиданный урожай за последние полгода. Многие страны вместо санкций и изоляции России, на которых настаивает Запад, пытаются с ней сблизиться, поясняет автор статьи.

Прошло шесть месяцев с тех пор, как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Путин подчеркнул ее легитимность как ответ на геноцид и преследования русских жителей Украины, и это сразу вызвало резкое давление Запада на Россию. Западные страны во главе с США ввели жестокие экономические санкции против нее (приостановление импорта сырой нефти и природного газа, отключение от SWIFT, запрет на въезд российских чиновников и т. д.). А глобальные компании, среди которых были такие известные и привычные для россиян, как McDonald’s и Starbucks, полностью ушли с ее рынка. Хотя существует мнение о том, что по России сильнее ударили даже не правительственные западные санкции, а именно уход значительной части иностранного бизнеса, активно присутствовавшего в ней, в любом случае российская экономика понесла в связи с этим значительные потери.

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По мере того, как военный конфликт затягивается, копится усталость у обеих сторон. Российским войскам явно нужна передышка и перегруппировка. В трудном положении находится и ВСУ. Фактом остается то, что Россия сейчас на Украине противостоит не ей, а военной машине США и НАТО.

Однако важным фактом является и то, что пространство для поддержки России в мире тоже расширяется. На данный момент фактически ввели экономические санкции против нее только менее 40 стран, в основном члены НАТО и ЕС, США и Япония и некоторые другие внерегиональные государства. Это число замерло на одном месте и не растет. Великие мировые державы, такие, как Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, так же, как и подавляющее число страна Азии, АСЕАН, Африки и Ближнего Востока и не подумали присоединиться к санкциям против Москвы. Более того, многие из них занимают свою независимую от Запада позицию по украинскому конфликту, избегая односторонних оценок.

Поскольку экономические санкции привели к снижению цен на российские энергоресурсы, Китай сразу стал резко наращивать свою торговлю энергоносителями с Россией. Это значительно подкрепило Пекин экономически. А ведь от него сейчас зависят многие страны в АСЕАН, на Ближнем Востоке и в Африке, которые получают большую экономическую помощь от Китая в рамках мега-проекта "Один пояс, один путь". Индонезия, которая этой осенью примет у себя саммит стран G20, объявила, что пригласит Путина на встречу. Великая держава Индия решительно выбрала позицию дистанцирования от США и Запада по Украине, ясно дав понять им, что импорт дешевой российской энергии отвечает ее национальным интересам, и она от него не отойдет.

Такое довольно активное расширение "незападного мира" и появление целого ряда стран, которые ставят свои национальные интересы на первое место и пытаются сближаться с Россией на прагматической основе, если их национальные интересы совпадают, дает сильный стимул для Путина. Можно сказать, что это самый большой и даже несколько неожиданный урожай, который он собрал за последние полгода.

23 августа южнокорейские военные объявили, что два российских военных самолета вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, когда 22 августа начались совместные военные учения США и Южной Кореей. Неясно, в чем заключалось намерение России, но весьма вероятно, что это было направлено на запугивание Сеула. Прошло полгода после начала спецоперации на Украине, и Япония и США все больше обеспокоены тем, что Москва активизирует военную активность на Дальнем Востоке, что также может усилить напряженность в сфере безопасности в регионе.

Таким образом, Россия не уступает Западу. Через шесть месяцев спецоперации на Украине стало ясно, что мир еще больше разделился, чем это было до украинского конфликта. И очень похоже, что ситуация в мире такой и останется. Президент Путин не утратил своей жесткой позиции, и, умело расширяя лагерь "незападного мира", вполне вероятно, в будущем займет еще более наступательную позицию по отношению к Западу. И он прекрасно понимает, что с разрушением глобализированной сети цепочек поставок за счет раскола мира тот сильно пострадает. Для глобальной экономики мировое разделение будет очень опасным. В частности, нам в Японии уже сейчас нужно думать, как поддержать нашу островную экономику, сильно зависящую от импортных поставок, в глобальных цепочках, которые распадаются в том числе и из-за конфликта на Украине.

Автор: Таро Тиан (Taro Тian)

Комментарии читателей

shi

Единство в Европе разрушается. А Россия сильно укрепила свои связи с БРИКС.

В мире широко растет недовольство Западной Европой и США, монополизировавшими богатство и власть.

Если мировое сопротивление наглому "правосудию", вершащемуся Западом и США, будет расти, то мировая ситуация изменится очень сильно.

Мир и порядок у разных людей разные, как и мир и безопасность. Чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше будет нарастать в мире хаос.

kjd

В статье правильно говорится, что украинский конфликт еще больше расколол мир на разные блоки. Это коснулось не только политики, но и экономики.

Позиции развитых стран с одной стороны и стран с формирующимся рынком и ресурсодобывающих стран – с другой поменялись местами. Западные страны, в центре которых находятся США, пострадали от обратного эффекта введенных против России санкций, и пребывают в ужасе от неожиданно ударившей по ним инфляции.

Соединенные Штаты намеренно продавали своим европейским партнерам сырую нефть и СПГ по завышенным ценам. Поэтому стоимость энергии в Соединенном Королевстве и других странах резко выросла. В них уже имеются явные признаки гиперинфляции. И Япония, скорее всего, последует этому примеру.

nou

На Ближнем Востоке десятилетиями творятся во много раз худшие преступления, чем те, в которых обвиняют сейчас Россию. Палестина, где вскоре может возникнуть массовый голод, вообще выпала из внимания СМИ. Палестинцам не оказывается никакой международной помощи.

А Израиль спокойно смотрит на их мучения и даже добавляет еще.

Украинский конфликт — это военный конфликт между белыми людьми на Западе. Но в разговорах о нем как-то забывается, что в Африке и Азии западные державы преднамеренно уморили голодом миллионы мирных людей в ходе гораздо более жестоких расправ.

Помните, что Запад еще давно решил, что демократические институты неприменимы к Африке и Азии.

ixe

Разве не сами США и Запад по сути разделили мир?

Что это за теорию они насильно всем насаждали: что, мол, это неправильно — не следовать доктринам Запада?

Разве они никогда не знали слова "разнообразие"?

tak

Справедливость, которую всем навязывают Соединенные Штаты, не обязательно является справедливостью.

В этом-то и состоит причина того, что абсолютное большинство стран мира не присоединяются к санкциям против России.

koh

Вы действительно думаете, что, если западные рестораны и т.п. полностью уйдут из России, у нее будут проблемы? Проблемы с выводом своего бизнеса из огромной России возникают как раз у европейских и американских компаний. На этот раз военный конфликт между Москвой и Киевом, развязанный изначально последним, заставил жителей Запада почувствовать себя глупо. В Японии есть много ресторанов, принадлежащих западным компаниям, но будут ли проблемы у ее населения, если эти западные компании покинут ее рынок? Совершенно никаких проблем. Даже если они исчезнут из Японии, люди не будут беспокоиться. Есть аналогичные японские компании, поэтому все будет в порядке. Каждый раз, когда я читаю эти статьи, то прихожу к мысли, что западники глупы. Я разочарован в западных людях, кроме россиян.

pra

Украинский конфликт разгорелся из-за того, что Америка начала "игру с огнем"!

А как еще назвать ситуацию, когда страна, находящаяся за много тысяч километров от зоны конфликта, поставляет туда огромное количество оружия, обучает солдат, по своему усмотрению осуществляет в этой зоне секретные убийства и т.д.

И что, вы прикажете следовать примеру такой страны?

kur

Пусть Запад живет сам по себе.

А другой лагерь пусть живет под Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Вот и будет хорошо!