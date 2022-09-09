«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведением

Bloomberg: США тайно передали Киеву высокоточные снаряды Excalibur

Пентагон «незаметно» передал Украине «самые точные артиллерийские снаряды США» Excalibur с GPS-наведением, сообщает Bloomberg. Хотя официально поставки не подтверждались, о передаче Киеву снарядов свидетельствует тот факт, что США намерены потратить $92 млн долларов на пополнение собственных запасов Excalibur.

«Незаметная» передача

Документы США, которые подтверждают «ранее необъявленное пополнение арсенала, собранного для борьбы с российским вторжением», оказались в распоряжении Bloomberg. Издание сообщает, что в плане пополнения запасов Excalibur США впервые признаются, что Пентагон снабжал этими снарядами украинскую армию. Однако официальные лица уклонились от вопросов редакции об Excalibur, несмотря на то, что в СМИ появились сообщения, что снаряды уже использовались на Украине.

«Министерство обороны потратит 92 млн долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств «на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Это сообщается в бюджетном документе, опубликованном в прошлом месяце», - говорится в статье.

В материале также сообщается, что Excalibur указаны в документах, в которых разъясняется, как Пентагон тратит часть из 20,1 млрд долларов в рамках «Дополнительного приложения по Украине», подписанного президентом Джо Байденом в мае. Эти боеприпасы были изъяты из армейских запасов в рамках 19 шагов «президентских полномочий по сокращению расходов» (которые позволяют лидеру США одобрить передачу «избыточного оружия» из запасов государства).

Пока Пентагон детализировал только закупки для пополнения запасов на общую сумму около 7 млрд долларов семью платежами за последний месяц, отмечается в статье.

«Поражает цель с первого выстрела»

«Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб», - говорится в статье.

Авторы материала предположили, что это оружие, «вероятно, использовалось экономно для хирургического уничтожения российских командных пунктов и центров управления».

В статье также уточняется, что впервые снаряды со спутниковым наведением были использованы в Ираке в 2007 году. Excalibur запускают 155-мм гаубицы - «рабочие лошадки армейской полевой артиллерии». Снаряд был разработан совместно компаниями Raytheon Missiles and Defense и BAE Systems Bofor. Согласно документам, дальность полета Excalibur составляет 25 миль (40,5 км).

В дополнение к Excalibur в бюджетных документах также указаны поставки Украине обычных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger, мобильной ракетной системы HIMARS, добавили авторы статьи. Кроме того, упоминаются закупки гранатометов МК-19, «высокоточных снайперских винтовок», «прицелов» и «запасных аккумуляторных охлаждающих устройств» для «Stinger».

Новый пакет военной помощи Украине

7 сентября газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что Министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн. Соединенные Штаты в том числе передадут Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, ожидается, что американцы поставят Украине военные транспортные средства и другую технику. О готовящемся новом пакете помощи Киеву накануне также сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, о поставке официально объявит министр обороны США Ллойд Остин в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

Российский постпред Василий Небензя во время последнего заседания СБ ООН попросил провести до конца недели еще одну встречу, чтобы обсудить проблему поставок западных вооружений Киеву.

"Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал Небензя.

Он уточнил, что в качестве докладчика Россия хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества".

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале написал, что инициатива российского постпреда «порадовала» представителей стран Запада.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», - написал он.

Мария Шустрова