НАТО объявила "битву за Арктику". Но биться нечем – ледоколы игрушечные

НАТО объявляет "битву за Арктику"

Мировые СМИ активно комментируют требование руководства НАТО – усилить присутствие стран Запада в арктическом регионе – "ввиду его растущего стратегического значения" на фоне таяния льдов и глобального потепления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал соответствующее заявление в ходе посещения базы ВВС Канады в Колд-Лейке. Он заявил, в частности, что военная операция России на Украине повысила требования к евро-атлантической безопасности, в том числе в арктическом регионе. Столтенберг подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО за исключением России семь из восьми арктических государств (США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) являются членами Североатлантического альянса. Одновременно Столтенберг обвинил Россию в расконсервации военных баз в Арктике, оставшихся со времен Советского Союза, а также размещении на них нового современного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет.

Катарский информационный канал Al Jazeera отмечает, что страны Запада опасаются также растущих амбиций Китая в Арктике. КНР позиционирует себя в качестве "околоарктической" державы и уже заявляет о намерении проложить "полярный шелковый путь". Кроме того, Китай заинтересован в нефтегазовых, редкоземельных и рыбных богатствах региона. Наблюдатели напоминают, что Китай приобрел 20% в проекте "Ямал СПГ". Особенно привлекателен для китайцев Северный морской путь в Европу, который дает возможность сократить маршрут на 2-3 недели и позволяет обойти нестабильные зоны Южной Азии и Ближнего Востока.

Столтенберг напомнил в этой связи, что Пекин планирует строительство крупнейшего в мире ледокольного флота. Генсек НАТО заявил: "Пекин и Москва договорились об углублении стратегического сотрудничества в Арктике. Это бросает вызов интересам и ценностям Запада, создает угрозу его безопасности". По словам Столтенберга, усиление экономического и военного присутствия НАТО в Арктике особенно необходимо в условиях климатических изменений и ускоренного таяния льдов. К тому же, напомнил генсек НАТО, кратчайший путь к США и Канаде для российских ракет и бомбардировщиков лежит через Северный полюс. Это делает необходимым усиление NORAD – Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

О далекоидущих планах США в Арктике свидетельствует намерение Госдепа и лично президента Байдена создать должность специального посла по арктическому региону, который будет отчитываться перед американским Сенатом. До сих пор США располагали дипломатом более низкого уровня – им был координатор по Арктике Джим Дехарт.

Россия подвергла резкой критике планы НАТО по наращиванию присутствия в Арктике. Немецкая Handelsblatt приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил, что планы НАТО говорят о намерении противостоять интересам России. Арктика, отметил Песков, это зона российской экономической и хозяйственной деятельности, зона по обеспечению безопасности России, сфера ее жизненных интересов. Газета отмечает, что Россия претендует на 1,2 млн квадратных километров арктической территории, в том числе на шельф, где находятся значительные запасы нефти и газа.

С целью "расширения присутствия" в Арктике США и их союзникам предстоит решить непростую задачу – создать практически с нуля ледокольный флот. Согласно американскому изданию militarytimes.com, у США в данное время имеется только два действующих дизельных ледокола – Polar Star (который на 10 лет превысил 30-летний срок эксплуатации) и Healy (у которого сгорела электропроводка в 2020 году). В США есть еще два ледокола, но один из них в частной собственности, а другой используется университетом Аляски.

Для сравнения, Китай имеет два ледокола и строит третий (атомный), а у России не менее 46 (!) ледоколов, в числе которых 3 атомных (по российским данным – 6). Предполагается, что Россия активно строит новые корабли, в том числе ледоколы и СПГ-танкеры ледового класса. Еще в 2018 году танкер-газовоз "Эдуард Толль" стал первым танкером, прошедшим по Севморпути без сопровождения ледокола, поскольку сам способен разбивать льды толщиной до двух метров. Головным судном этой серии является газовоз "Кристоф де Маржери", который был построен в ноябре 2016 года, а всего в России должно быть спущено на воду 15 СПГ-танкеров ледового класса.

Союзники США по НАТО, такие как Норвегия, Финляндия и Канада, также имеют по 6-7 ледоколов, но ни один из них не является атомным или хотя бы тяжелым. Норвежский ледокольный флот выполняет задачу территориальной обороны ввиду "агрессивных действий России". Канадский флот состоит из небольших судов, занятых научной и спасательной деятельностью.

Американские эксперты считают, что союзники по НАТО не в состоянии оказывать США существенную помощь в случае обострения ситуации в Арктике. Их вывод таков: практическое отсутствие у США и их союзников ледокольного флота, в том числе атомного, является крупнейшим упущением в американской доктрине стратегической безопасности. Эту задачу необходимо в кратчайшее время решать.

В этой связи Конгресс США уже подготовил программу строительства шести новых арктических судов, в том числе трех тяжелых ледоколов и еще трех ледоколов средних габаритов. Пока что Конгресс обеспечил финансированием строительство лишь четырех ледоколов. Аналитики считают, что на сегодняшний день Россия и Китай сумели перехватить инициативу в Арктике, в то время как страны Запада во главе с США серьезно отстают.

Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что правовой статус Арктики до сих пор не определен. Многие государства, в первую очередь Россия, выдвигают претензии на новые участки арктической зоны. Свои притязания на дополнительные акватории и шельф Северного Ледовитого океана готовы выставить не только Россия, но также Канада, Дания (Гренландия), США и Норвегия. Однако РФ наиболее активно настаивает на расширении границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, соответствующая заявка подана в специализированный комитет ООН.

Дмитрий Добров