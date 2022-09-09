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Интерфакс-АВН

Командно-штабное учение Вооруженных сил Белоруссии продлится до 14 сентября - Минобороны

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Полигон Брестский
Полигон Брестский.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии стартовало командно-штабное учение Вооруженных сил, сообщило Минобороны республики в четверг.

"8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - говорится в сообщении.

"Главной целью учения является обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению", - отметили в ведомстве.

Для отработки практических действий войск (сил) задействованы полигон "Брестский", а также участки местности в Минской и Витебской областях.

"Численность участвующих в командно-штабном учении войск, привлекаемого вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года", - подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

"В то же время, демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Республика Беларусь в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при Министерстве обороны Республике Беларусь", - добавили там.

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Белоруссия
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Военные учения
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