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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони решил стать очередным посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине. Видимо, оценив неудачный опыт своих предшественников, Берлускони призвал для усиления парламентерской группы экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией

— сообщил Берлускони в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Реакция госпожи Меркель, которая поле ухода с поста федерального канцлера в активной политической деятельности не замечена, на предложение Берлускони пока неизвестна. Ранее Меркель в интервью немецкому журналисту Александру Осангу сообщила, что не собирается становиться посредником в переговорах между Москвой и Киевом, так как «не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство». Общение с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу она считает нецелесообразным, такие переговоры «не принесут пользы».

Экс-премьер Италии считает, что президент Владимир Путин может эффективно противостоять санкционному давлению и ограничению цены на газ. Берлускони заметил, что пока не видит экономических потерь для России из-за западных санкций. Итальянский политик выразил «сожаление и разочарование», что Москва укрепляет «коммунистический тоталитаризм Китая» вместо сближения со странами Европейского союза. При этом Берлускони, видимо, забыл, что это не Россия отдаляется от европейских стран, а наоборот, ЕС и коллективный Запад прилагают все усилия, чтобы изолировать себя от Российской Федерации.

Ранее 85-летний экс-премьер Италии заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах в Сенат. Очевидно, что политик прекрасно понимает, что даже вдвоем с Меркель они не смогут усадить за стол переговоров Путина и Зеленского хотя бы потому, что Киев неоднократно заявлял такие претензии по поводу прекращение конфликта на Украине, которые никогда не будут приняты Москвой. Для решения этого вопроса парламентариев следует направлять в Вашингтон, а не в Киев.

Поднимая столь популярную тему, Берлускони, просто-напросто, пытается набрать политические очки перед предстоящими выборами.