Welt: Киев не ждет прорыва в позиции ФРГ по поставкам танков после встречи в Рамштайне

Газета указывает на непоследовательность Берлина

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Киев не ожидает "прорыва" в позиции Берлина по поставкам боевых танков по итогам заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 8 сентября. Об этом сообщает в четверг газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

На Украине считают, что германское правительство ведет себя непредсказуемо в вопросах поставок вооружений, отмечает издание. Газета также указывает на непоследовательность Берлина. Так, правительство ФРГ "по разным причинам" отказывалось от поставки боевых машин пехоты Marder. "Сначала утверждалось, что обучать украинских военных пользоваться Marder будет слишком сложно. Но потом были поставлены еще более сложные в использовании [зенитные самоходные установки] Gepard", - пишут авторы статьи.

Источники газеты в США выразили уверенность, что "все участники встречи в Рамштайне возьмут на себя обязательства перед Украиной". Издание указывает, что о передаче ЗСУ Gepard было объявлено после встречи в Рамштайне в апреле, которую посетил министр обороны США Ллойд Остин. "Правительство Германии медлит с поставками оружия так долго, насколько это возможно, и делает шаги в ответ на давление со стороны Вашингтона", - считает Die Welt.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 4 сентября обсудил вопрос поставок боевых танков Leopard 2. Как позже сообщила Die Welt, глава германского кабмина в ходе дискуссии на эту тему не давал конкретных обещаний. По данным издания, у него "не было никакой готовности" менять нынешнюю позицию и одобрить отправку наступательного вооружения.

Тем временем, как отмечает газета, у Украины якобы еще с апреля есть предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет. Стоимость возможной сделки оценивается в €1,5 млрд. Однако для осуществления таких поставок все равно требовалось бы одобрение официального Берлина. Официально KMW запроса в правительство не направлял, пишет газета.

Шольц ранее говорил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но не готов на односторонние шаги.