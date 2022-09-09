В Пентагоне разрабатывают план долгосрочной поддержки ВСУ

ЦАМТО, 8 сентября. Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, в том числе это касается программы подготовки, сообщает телеканал CNN.

"По словам трех представителей Министерства обороны, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает способы поддержки украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу", – цитирует "РИА Новости" сообщение телеканала CNN.

США рассчитывают не только на поддержку ВСУ в период российской спецоперации, который, как ожидают в Вашингтоне, будет длительным, но и на ближайшие пять лет после ее окончания, говорится в сообщении.

"Анализ проводится совместно с Украиной, и если он будет одобрен президентом Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки", – говорится в сообщении.

Завершить аналитическую работу планируется в ближайший месяц или два.

Как отмечает агентство, ранее Пентагон уже сообщал о планах США снабжать Украину оружием в долгосрочной перспективе.