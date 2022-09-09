WP: Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн

Газета сообщила, что США передадут боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом в среду вечером сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, кроме снарядов для HIMARS, Пентагон также передаст Украине военные транспортные средства и другую технику.

В среду о грядущем предоставлении Киеву нового пакета военной помощи сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, о поставке сообщит министр обороны США Ллойд Остин в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

Кол говорил только о новом пакете военной помощи, но ориентировочная стоимость входящих в него вооружений и техники не называлась.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.