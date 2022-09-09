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ТАСС

Небензя: созванное США заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ

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ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН, проводимое в среду по инициативе США и Албании, представляет собой новую веху в кампании по дезинформации, развязанной Киевом и Западом. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны", - сказал он в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН.

"Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна - любым способом очернить Российскую Федерацию и проводимую нами специальную военную операцию", - добавил Небензя, подчеркнув, что "очевидные постановки или провокации в Буче, Краматорске, Кременчуге, Мариуполе" опровергаются все новыми свидетельствами, "которые на Западе всеми силами стараются утаить от внимания широкой публики". 

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Албания
Россия
США
Украина
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ООН
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