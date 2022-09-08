Корпорация «Иркут», авиакомпания «Аврора» и ГТЛК определили условия поставки SSJ-NEW

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации, авиакомпания «Аврора» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение об основных условиях поставки восьми самолетов SSJ-NEW в 2024–2025 годах.

Соглашение закрепило основные условия поставки и лизинга воздушных судов, которые будут отражены в договорах поставки и лизинга воздушных судов. Финансирование сделки планируется организовать с привлечением средств ФНБ.

Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации «Иркут» – заместитель генерального директора ОАК Андрей Богинский, генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

«За прошедший год мы значительно продвинулись в согласовании параметров сделки – первые четыре машины будет переданы заказчику уже в 2024 году, еще четыре – в 2025 году. SSJ-NEW станет первым отечественным региональным авиалайнером в парке «Авроры», он позволит авиакомпании сохранить пассажиропоток между регионами Дальнего Востока, а в перспективе – нарастить его, освоив новые маршруты. Символично, что этот договор мы заключаем на Восточном экономическом форуме, одной из тем которого является именно повышение транспортной доступности регионов Российской Федерации», – отметил Андрей Богинский.

«Подписание соглашения о поставке восьми новых SSJ-NEW, импортозамещенной модификации российского регионального авиалайнера Superjet – результат работы авиакомпании и авиастроителей по согласованию облика и компоновки воздушных судов и переход к практическому этапу реализации программы обновления авиапарка единой дальневосточной авиакомпании. Поставка новых отечественных воздушных судов для социально значимых перевозок в ДФО – это шаг к выполнению задачи, поставленной президентом – повышение транспортной доступности в регионе. Экономическая эффективность, техническая надежность и комфорт для пассажиров – это то, чего ждут от нового самолета авиакомпания и наши пассажиры», – отметил Константин Сухоребрик.

«Развитие спроса на продукцию отечественного авиастроения – одна из основных задач ГТЛК на российском рынке. Поставка новых самолетов SSJ-NEW с максимальной степенью локализации будет содействовать повышению уровня связанности территорий нашей страны, транспортной доступности регионов, переориентации пассажиропотока на внутрироссийские маршруты и курорты. Осуществляем долгосрочное и эффективное сотрудничество с корпорацией «Иркут» и авиакомпанией «Аврора» в интересах всей транспортной отрасли России», – подчеркнул Евгений Дитрих.

В соответствии с договором, воздушные суда будут приобретены на условиях лизинга с привлечением ГТЛК. SSJ-NEW будет поставляться «Авроре» в компоновке на 103 кресла экономического класса.

Как ранее отмечал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «Воздушный транспорт для дальневосточных регионов имеет жизненное, стратегическое значение. Именно для этого создана единая дальневосточная авиакомпания. Она должна работать эффективно и бесперебойно. Люди должны получать качественные услуги авиакомпании, перелеты должны быть комфортными, а маршрутная сеть должна и дальше развиваться. Для этого нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами».

Superjet – это семейство региональных самолетов нового поколения, которое объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Самолет SSJ предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды. Серийный выпуск модификации SSJ-100 в настоящее время развернут в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре. Там же в настоящее время ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству импортозамещенной модификации.