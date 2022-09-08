Войти
Ростех

Корпорация «Иркут», авиакомпания «Аврора» и ГТЛК определили условия поставки SSJ-NEW

142
0
0

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации, авиакомпания «Аврора» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение об основных условиях поставки восьми самолетов SSJ-NEW в 2024–2025 годах.

Соглашение закрепило основные условия поставки и лизинга воздушных судов, которые будут отражены в договорах поставки и лизинга воздушных судов. Финансирование сделки планируется организовать с привлечением средств ФНБ.

Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации «Иркут» – заместитель генерального директора ОАК Андрей Богинский, генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

«За прошедший год мы значительно продвинулись в согласовании параметров сделки – первые четыре машины будет переданы заказчику уже в 2024 году, еще четыре – в 2025 году. SSJ-NEW станет первым отечественным региональным авиалайнером в парке «Авроры», он позволит авиакомпании сохранить пассажиропоток между регионами Дальнего Востока, а в перспективе – нарастить его, освоив новые маршруты. Символично, что этот договор мы заключаем на Восточном экономическом форуме, одной из тем которого является именно повышение транспортной доступности регионов Российской Федерации», – отметил Андрей Богинский.

«Подписание соглашения о поставке восьми новых SSJ-NEW, импортозамещенной модификации российского регионального авиалайнера Superjet – результат работы авиакомпании и авиастроителей по согласованию облика и компоновки воздушных судов и переход к практическому этапу реализации программы обновления авиапарка единой дальневосточной авиакомпании. Поставка новых отечественных воздушных судов для социально значимых перевозок в ДФО – это шаг к выполнению задачи, поставленной президентом – повышение транспортной доступности в регионе. Экономическая эффективность, техническая надежность и комфорт для пассажиров – это то, чего ждут от нового самолета авиакомпания и наши пассажиры», – отметил Константин Сухоребрик.

«Развитие спроса на продукцию отечественного авиастроения – одна из основных задач ГТЛК на российском рынке. Поставка новых самолетов SSJ-NEW с максимальной степенью локализации будет содействовать повышению уровня связанности территорий нашей страны, транспортной доступности регионов, переориентации пассажиропотока на внутрироссийские маршруты и курорты. Осуществляем долгосрочное и эффективное сотрудничество с корпорацией «Иркут» и авиакомпанией «Аврора» в интересах всей транспортной отрасли России», – подчеркнул Евгений Дитрих.

В соответствии с договором, воздушные суда будут приобретены на условиях лизинга с привлечением ГТЛК. SSJ-NEW будет поставляться «Авроре» в компоновке на 103 кресла экономического класса.

Как ранее отмечал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «Воздушный транспорт для дальневосточных регионов имеет жизненное, стратегическое значение. Именно для этого создана единая дальневосточная авиакомпания. Она должна работать эффективно и бесперебойно. Люди должны получать качественные услуги авиакомпании, перелеты должны быть комфортными, а маршрутная сеть должна и дальше развиваться. Для этого нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами».

Superjet – это семейство региональных самолетов нового поколения, которое объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Самолет SSJ предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды. Серийный выпуск модификации SSJ-100 в настоящее время развернут в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре. Там же в настоящее время ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству импортозамещенной модификации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Похожие новости
17.01.2020
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
01.06.2015
«Суперджет»: перезагрузка
05.05.2014
ОАК избавится от убытков после удвоения выручки
04.07.2013
Совещание о состоянии и перспективах развития "Объединенной авиастроительной корпорации"
17.07.2008
Компания Sukhoi Superjet International подписала контракты о продаже 25 самолетов
16.07.2008
Сделки в особо крупных размерах
28.01.2008
Дмитрий Медведев посещает Воронежский авиазавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий